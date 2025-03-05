https://sarabic.ae/20250305/محمد-صلاح-هذه-المرة-الدوري-الإنجليزي-أهم-من-دوري-الأبطال-فيديو-1098413784.html
محمد صلاح: هذه المرة الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال... فيديو
محمد صلاح: هذه المرة الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، عن تطلعه هذا الموسم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، معتبرا إياه الهدف الأهم بالنسبة له، متقدما حتى على... 05.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-05T13:09+0000
2025-03-05T13:09+0000
2025-03-05T13:09+0000
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وفي مقابلة مع شبكة "أوبتوس سبورت"، أكد صلاح (32 عاما) أن هذه هي المرة الأولى منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017 التي يمنح فيها الأولوية المطلقة للبريميرليغ.وقال نجم ليفربول:وأضاف النجم المصري:يُذكر أن صلاح تُوج بلقب البريميرليغ مع ليفربول في موسم 2019-2020، لكن الاحتفالات جاءت حينها في غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا، مما حرم الفريق من إقامة موكب احتفالي في شوارع ليفربول.يأتي هذا القلق في وقت يقدم فيه محمد صلاح موسما استثنائيا، حيث سجل 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، ليبقى أحد الأسماء البارزة في سباق المنافسة على الكرة الذهبية 2025.
https://sarabic.ae/20250302/لماذا-عبرت-جماهير-ليفربول-عن-قلقها-من-صورة-صلاح-وهو-يعلق-زينة-رمضان-1098312694.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
محمد صلاح: هذه المرة الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال... فيديو
كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، عن تطلعه هذا الموسم للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، معتبرا إياه الهدف الأهم بالنسبة له، متقدما حتى على دوري أبطال أوروبا.
وفي مقابلة مع شبكة "أوبتوس سبورت"، أكد صلاح (32 عاما) أن هذه هي المرة الأولى منذ انضمامه إلى ليفربول
عام 2017 التي يمنح فيها الأولوية المطلقة للبريميرليغ.
"لطالما كنت أرى دوري أبطال أوروبا البطولة الأهم، لكن هذه السنة مختلفة.. أضع الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة أهدافي".
"أرغب في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والاحتفال مع الجماهير في شوارع المدينة.. سيكون ذلك يومًا لا يُنسى".
يُذكر أن صلاح تُوج بلقب البريميرليغ مع ليفربول في موسم 2019-2020، لكن الاحتفالات جاءت حينها في غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا، مما حرم الفريق من إقامة موكب احتفالي في شوارع ليفربول.
يأتي هذا القلق في وقت يقدم فيه محمد صلاح
موسما استثنائيا، حيث سجل 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، ليبقى أحد الأسماء البارزة في سباق المنافسة على الكرة الذهبية 2025.