https://sarabic.ae/20250302/لماذا-عبرت-جماهير-ليفربول-عن-قلقها-من-صورة-صلاح-وهو-يعلق-زينة-رمضان-1098312694.html
صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. تعليق زينة رمضان يتحول إلى لحظة رعب
صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. تعليق زينة رمضان يتحول إلى لحظة رعب
سبوتنيك عربي
أشعل النجم المصري محمد صلاح قلق جماهير ليفربول بعد نشره صورة عبر حساباته على مواقع التواصل أثناء تعليق زينة رمضان برفقة ابنته مكة. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T12:28+0000
2025-03-02T12:28+0000
2025-03-02T12:28+0000
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وفي الصورة ظهر صلاح وهو يتوازن على حافة الأريكة بطريقة بدت محفوفة بالمخاطر.وتفاعل زميله في الفريق، المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، سريعا مع الصورة، معلقا: "أخي، كن حذرا من فضلك!"، في إشارة إلى المخاوف من تعرض صلاح لإصابة غير متوقعة.يأتي هذا القلق في وقت يقدم فيه صلاح موسما استثنائيا، حيث سجل 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، ليبقى أحد الأسماء البارزة في سباق المنافسة على الكرة الذهبية 2025.وبينما يحتفل النجم المصري بشهر رمضان، يأمل عشاق "الريدز" أن تبقى أقدامه ثابتة، سواء على الأريكة أو على أرضية الملعب.
https://sarabic.ae/20250301/كيف-استقبل-العالم-شهر-رمضان-المبارك-1098288240.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. تعليق زينة رمضان يتحول إلى لحظة رعب
أشعل النجم المصري محمد صلاح قلق جماهير ليفربول بعد نشره صورة عبر حساباته على مواقع التواصل أثناء تعليق زينة رمضان برفقة ابنته مكة.
وفي الصورة ظهر صلاح
وهو يتوازن على حافة الأريكة بطريقة بدت محفوفة بالمخاطر.
وتفاعل زميله في الفريق، المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، سريعا مع الصورة، معلقا: "أخي، كن حذرا من فضلك!"، في إشارة إلى المخاوف من تعرض صلاح لإصابة غير متوقعة.
ولم يكن كوناتي الوحيد الذي أصابه القلق، فقد توالت تعليقات مشجعي ليفربول، حيث كتب أحدهم: "انزل عن تلك الأريكة أيها المجنون، لدينا لقب دوري لنفوز به!"، بينما قال آخر ساخرا: "هل يمكننا توفير شبكة أمان لصلاح؟".
يأتي هذا القلق في وقت يقدم فيه صلاح موسما استثنائيا، حيث سجل 30 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، ليبقى أحد الأسماء البارزة في سباق المنافسة على الكرة الذهبية 2025.
وبينما يحتفل النجم المصري بشهر رمضان
، يأمل عشاق "الريدز" أن تبقى أقدامه ثابتة، سواء على الأريكة أو على أرضية الملعب.