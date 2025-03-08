https://sarabic.ae/20250308/إنجاز-تاريخي-محمد-صلاح-يصبح-خامس-هدافي-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1098513681.html
إنجاز تاريخي.. محمد صلاح يصبح خامس هدافي الدوري الإنجليزي.. فيديو
إنجاز تاريخي.. محمد صلاح يصبح خامس هدافي الدوري الإنجليزي.. فيديو
سبوتنيك عربي
قاد النجم المصري محمد صلاح، ناديه ليفربول الإنجليزي، للفوز على منافسه ساوثامبتون في الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T20:29+0000
2025-03-08T20:29+0000
2025-03-08T20:29+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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وأقيمت المباراة، اليوم السبت، وتقدم فيها ليفربول بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد لساوثهامبتون، أحرز منها صلاح هدفين.وإضافة إلى فوز فريقه، حقق النجم المصري إنجازا تاريخيا لنفسه بأن أصبح ثالث هدافي ليفربول في تاريخ الفريق بـ234 هدفا، ورقم 5 على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي منذ نشأته بـ184 هدفا.وكسر النجم المصري رقم لويس سواريز، نجم ليفربول السابق، فيما يتعلق بعدد المساهمات التهديفية في موسم واحد بعدما وصل عدد أهدافه هذا الموسم إلى 44 هدفا.
https://sarabic.ae/20250305/محمد-صلاح-هذه-المرة-الدوري-الإنجليزي-أهم-من-دوري-الأبطال-فيديو-1098413784.html
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
إنجاز تاريخي.. محمد صلاح يصبح خامس هدافي الدوري الإنجليزي.. فيديو
قاد النجم المصري محمد صلاح، ناديه ليفربول الإنجليزي، للفوز على منافسه ساوثامبتون في الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأقيمت المباراة
، اليوم السبت، وتقدم فيها ليفربول بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد لساوثهامبتون، أحرز منها صلاح هدفين.
وإضافة إلى فوز فريقه، حقق النجم المصري إنجازا تاريخيا لنفسه بأن أصبح ثالث هدافي ليفربول في تاريخ الفريق
بـ234 هدفا، ورقم 5 على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي منذ نشأته بـ184 هدفا.
وأصبح رصيد صلاح من الأهداف التي أحرزها في الدوري الإنجليزي متساويا مع سيرجيو أجويرو، أسطورة مانشستر سيتي السابق، وأصبح كلاهما في المرتبة الـ5، بينما يسبقهما 4 لاعبين هم:
وكسر النجم المصري
رقم لويس سواريز، نجم ليفربول السابق، فيما يتعلق بعدد المساهمات التهديفية في موسم واحد بعدما وصل عدد أهدافه هذا الموسم إلى 44 هدفا.