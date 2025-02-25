https://sarabic.ae/20250225/ماذ-فعل-صلاح-عقب-مباراة-الـسيتي-وأثار-الرعب-لدى-جماهير-في-ليفربول؟-1098150918.html
ماذ فعل صلاح عقب مباراة الـ"سيتي" وأثار الرعب لدى جماهير في ليفربول؟
ماذ فعل صلاح عقب مباراة الـ"سيتي" وأثار الرعب لدى جماهير في ليفربول؟
سبوتنيك عربي
أبدت جماهير ليفربول الإنجليزي قلقها من محادثة الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مع اللاعب المصري محمد صلاح، بعد مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي. 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T09:01+0000
2025-02-25T09:01+0000
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مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
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أخبار الدوري الإنجليزي
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والتقطت الكاميرات المدرب غوارديولا، وهو يتحدث مع صلاح، عقب المباراة، ما أدى إلى شعور بعض جماهير ليفربول بالقلق، في ظل قرب انتهاء عقد النجم المصري مع فريقه، إذ تخشى أن يكون الأول يحاول إقناع الثاني بالانضمام إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي آخر أربع سنوات.وكتب أحد مشجعي ليفربول عبر منصة "إكس"، تعليقاً على مقطع الفيديو: "بيب غوارديولا، لا تفعل أشياء سيئة"، بينما قال آخر: "بيب يقدّر لاعبي النخبة مثل صلاح"، وعلّق آخر: "ابتعد عنه".وأفادت تقارير صحيفة أن غوارديولا وصلاح، دخلا في محادثة عميقة بممر ملعب "الاتحاد" بعد المباراة، إذ عانقه مدرب سيتي مرتين، مضيفة: "لا بد أن غوارديولا بذل جهدًا لعدم خنقه بعد الأداء الرائع الذي قدمه ضد فريق"ه.ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة الـ"بريميرليغ"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوي مع ستيفن جيرارد.وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري، عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي، الذي سجله جيمي سميث، في 1929-1930.
https://sarabic.ae/20250224/ماذا-وصل-المصري-محمد-صلاح-في-مفاوضاته-مع-ليفربول-1098136964.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ماذ فعل صلاح عقب مباراة الـ"سيتي" وأثار الرعب لدى جماهير في ليفربول؟
أبدت جماهير ليفربول الإنجليزي قلقها من محادثة الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، مع اللاعب المصري محمد صلاح، بعد مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي.
والتقطت الكاميرات المدرب غوارديولا، وهو يتحدث مع صلاح
، عقب المباراة، ما أدى إلى شعور بعض جماهير ليفربول بالقلق، في ظل قرب انتهاء عقد النجم المصري مع فريقه، إذ تخشى أن يكون الأول يحاول إقناع الثاني بالانضمام إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي آخر أربع سنوات.
وكتب أحد مشجعي ليفربول عبر منصة "إكس"، تعليقاً على مقطع الفيديو: "بيب غوارديولا، لا تفعل أشياء سيئة"، بينما قال آخر: "بيب يقدّر لاعبي النخبة مثل صلاح"، وعلّق آخر: "ابتعد عنه".
وأفادت تقارير صحيفة أن غوارديولا وصلاح، دخلا في محادثة عميقة بممر ملعب "الاتحاد" بعد المباراة، إذ عانقه مدرب سيتي مرتين، مضيفة: "لا بد أن غوارديولا بذل جهدًا لعدم خنقه بعد الأداء الرائع الذي قدمه ضد فريق"ه.
ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب الـ"بريميرليغ".
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.
كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة الـ"بريميرليغ"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوي مع ستيفن جيرارد.
وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري، عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي، الذي سجله جيمي سميث، في 1929-1930.