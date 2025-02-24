لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تؤخر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تجدد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع" وسط الخرطوم
18:03 GMT
59 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
19:03 GMT
117 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
21:00 GMT
63 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:46 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو يريد احتلال ثلاث محافظات سورية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
18:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أوروبا تشعر بخيبة أمل كبيرة من استبعادها عن اقتسام مغانم أوكرانيا
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250224/لـ-7-أسباب-محمد-صلاح-قد-ينتقل-إلى-مانشستر-سيتي-1098131899.html
لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي
لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
أثار لقاء النجم المصري محمد صلاح مع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي مع... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T15:23+0000
2025-02-24T15:23+0000
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098131740_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3dd0f50499dd9545dfe624f3c182f2ff.jpg
ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.ورغم الضغط الجماهيري الذي تتعرض له إدارة الريدز، إلا أنه لا توجد أي بادرة لتمديد عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، وهو جعل البعض يرى أن مانشستر سيتي سيكون الوجهة المقبلة للنجم المصري لـ 7 أسباب.
https://sarabic.ae/20250223/محمد-صلاح-يقود-ليفربول-للفوز-على-مانشستر-سيتي-بالدوري-الإنجليزي-فيديو-1098101449.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098131740_28:0:972:708_1920x0_80_0_0_89f3cc5fc715491822f5e88cde8ad30e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار العالم الآن, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار العالم الآن, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي

15:23 GMT 24.02.2025
© Getty Images / Alex Pantling / Staffالنجم المصري محمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / Alex Pantling / Staff
تابعنا عبر
أثار لقاء النجم المصري محمد صلاح مع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.
ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.
ألمصري محمد صلاح يسجل ويصنع ويقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
مجتمع
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي... فيديو
أمس, 19:14 GMT
ورغم الضغط الجماهيري الذي تتعرض له إدارة الريدز، إلا أنه لا توجد أي بادرة لتمديد عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، وهو جعل البعض يرى أن مانشستر سيتي سيكون الوجهة المقبلة للنجم المصري لـ 7 أسباب.
ربما يسعى غوارديولا لتكوين شراكة بين محمد صلاح ومواطنه عمر مرموش، إضافة إلى النرويجي إرلينغ هالاند، لتكوين خط هجوم يعيد للفريق أمجاده.
يمنح انضمام صلاح إلى السيتي فرصة للاستمرار في أقوى دوري في العالم حتى إذا كان كان عرض الفريق الإنجليزي أقل من العروض التي يتم طرحها عليه للانضمام للدوري السعودي.
ربما يكون التدرب مع غوارديولا فرصة جديدة للاعب المصري لإخراج أفضل ما لديه من مهارات خاصة بعدما تدرب على يد يورغن كلوب وآرني سلوت.
يسعى مانشستر سيتي لضم مجموعة مميزة من اللاعبين في الموسم المقبل ما يعني أن فرصة صلاح يمكن أن تكون كبيرة في المنافسة على الألقاب الكبرى.
فرص صلاح للمنافسة على الكرة الذهبية ستزيد مع انضمامه لمانشستر سيتي وبقائه في أفضل دوري بالعالم.
في حال انتقال صلاح إلى السيتي سيواصل تحطيم الأرقام القياسية على مستوى التهديف أو صناعة الأهداف، خاصة أنه حقق تقدما كبيرا على سلم ترتيب هدّافي فريق "الريدز" تاريخيا عندما حل في المركز الثالث برصيد 241 هدفًا، بالتساوي مع اللاعب السابق غوردون هودسون.
سيكون انضمام صلاح إلى السيتي إضافة مذهلة قبل كأس العالم للأندية تمنحه دفعة قوية قبل البطولة، خاصة أن القرعة وضعت العملاق الأوروبي مانشستر سيتي في المجموعة السابعة مع فرق الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала