لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي
© Getty Images / Alex Pantling / Staffالنجم المصري محمد صلاح
© Getty Images / Alex Pantling / Staff
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أثار لقاء النجم المصري محمد صلاح مع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن عقد صلاح مع ليفربول سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.
ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.
ورغم الضغط الجماهيري الذي تتعرض له إدارة الريدز، إلا أنه لا توجد أي بادرة لتمديد عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، وهو جعل البعض يرى أن مانشستر سيتي سيكون الوجهة المقبلة للنجم المصري لـ 7 أسباب.
ربما يسعى غوارديولا لتكوين شراكة بين محمد صلاح ومواطنه عمر مرموش، إضافة إلى النرويجي إرلينغ هالاند، لتكوين خط هجوم يعيد للفريق أمجاده.
يمنح انضمام صلاح إلى السيتي فرصة للاستمرار في أقوى دوري في العالم حتى إذا كان كان عرض الفريق الإنجليزي أقل من العروض التي يتم طرحها عليه للانضمام للدوري السعودي.
ربما يكون التدرب مع غوارديولا فرصة جديدة للاعب المصري لإخراج أفضل ما لديه من مهارات خاصة بعدما تدرب على يد يورغن كلوب وآرني سلوت.
يسعى مانشستر سيتي لضم مجموعة مميزة من اللاعبين في الموسم المقبل ما يعني أن فرصة صلاح يمكن أن تكون كبيرة في المنافسة على الألقاب الكبرى.
فرص صلاح للمنافسة على الكرة الذهبية ستزيد مع انضمامه لمانشستر سيتي وبقائه في أفضل دوري بالعالم.
في حال انتقال صلاح إلى السيتي سيواصل تحطيم الأرقام القياسية على مستوى التهديف أو صناعة الأهداف، خاصة أنه حقق تقدما كبيرا على سلم ترتيب هدّافي فريق "الريدز" تاريخيا عندما حل في المركز الثالث برصيد 241 هدفًا، بالتساوي مع اللاعب السابق غوردون هودسون.
سيكون انضمام صلاح إلى السيتي إضافة مذهلة قبل كأس العالم للأندية تمنحه دفعة قوية قبل البطولة، خاصة أن القرعة وضعت العملاق الأوروبي مانشستر سيتي في المجموعة السابعة مع فرق الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.