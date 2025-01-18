إعلام: هالاند قد يتسبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250118/إعلام-هالاند-قد-يتسبب-في-رحيل-محمد-صلاح-عن-ليفربول-1096906553.html
إعلام: هالاند قد يتسبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول
إعلام: هالاند قد يتسبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن "النجم المصري محمد صلاح، بات قريباً من الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري". 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T12:59+0000
2025-01-18T12:59+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096906088_0:0:828:466_1920x0_80_0_0_d03952f44c02041f1f64e51ceaa0f594.jpg
وقالت التقارير الصحيفة، إن "تجديد الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، عقده مع مانشستر سيتي حتى 2034، الذي تشير التقارير إلى أنه سيتقاضى راتباً يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، سيؤثر على مفاوضات صلاح مع إدارة ليفربول، إذ يقدم النجم المصري مستويات مميزة مع ناديه رغم بلوغه 32 عاماً".وأضافت: "يعزز قرار مانشستر سيتي بدفع مبالغ طائلة إلى هالاند لمدة عشر سنوات، أي حتى سن 34 عامًا، موقف صلاح في التفاوض مع ناديه، إذ سيتمسك اللاعب بموقفه ومطالبه في المفاوضات".ودخل محمد صلاح الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه بشأن التجديد حتى الآن.وقي وقت سابق، نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة للاعب المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام نجم ليفربول الإنجليزي إلى الزعيم.وأثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده. ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
https://sarabic.ae/20250116/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-الهلال-السعودي؟-1096829409.html
https://sarabic.ae/20241118/هالاند-يوافق-على-تجديد-تعاقده-مع-مانشستر-سيتي-بـعقد-خرافي-1094919083.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096906088_0:0:828:620_1920x0_80_0_0_c006fd710206e64ddea0863489344086.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

إعلام: هالاند قد يتسبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول

12:59 GMT 18.01.2025
© Getty Images / John Powellلاعب مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند أمام لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح
لاعب مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينغ هالاند أمام لاعب ليفربول الدولي المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Getty Images / John Powell
تابعنا عبر
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن "النجم المصري محمد صلاح، بات قريباً من الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري".
وقالت التقارير الصحيفة، إن "تجديد الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، عقده مع مانشستر سيتي حتى 2034، الذي تشير التقارير إلى أنه سيتقاضى راتباً يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، سيؤثر على مفاوضات صلاح مع إدارة ليفربول، إذ يقدم النجم المصري مستويات مميزة مع ناديه رغم بلوغه 32 عاماً".
وأضافت: "يعزز قرار مانشستر سيتي بدفع مبالغ طائلة إلى هالاند لمدة عشر سنوات، أي حتى سن 34 عامًا، موقف صلاح في التفاوض مع ناديه، إذ سيتمسك اللاعب بموقفه ومطالبه في المفاوضات".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
مجتمع
هل ينتقل محمد صلاح إلى الهلال السعودي؟
16 يناير, 08:12 GMT
ودخل محمد صلاح الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه بشأن التجديد حتى الآن.
وقي وقت سابق، نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة للاعب المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام نجم ليفربول الإنجليزي إلى الزعيم.
وأثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.
ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
هالاند يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي بـ"عقد خرافي"
18 نوفمبر 2024, 15:01 GMT
يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده. ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.
ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий стреляет из крупнокалиберного пулемета на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала