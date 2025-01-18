https://sarabic.ae/20250118/إعلام-هالاند-قد-يتسبب-في-رحيل-محمد-صلاح-عن-ليفربول-1096906553.html

إعلام: هالاند قد يتسبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول

إعلام: هالاند قد يتسبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن "النجم المصري محمد صلاح، بات قريباً من الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري". 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T12:59+0000

2025-01-18T12:59+0000

2025-01-18T12:59+0000

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وقالت التقارير الصحيفة، إن "تجديد الدولي النرويجي إرلينغ هالاند، عقده مع مانشستر سيتي حتى 2034، الذي تشير التقارير إلى أنه سيتقاضى راتباً يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، سيؤثر على مفاوضات صلاح مع إدارة ليفربول، إذ يقدم النجم المصري مستويات مميزة مع ناديه رغم بلوغه 32 عاماً".وأضافت: "يعزز قرار مانشستر سيتي بدفع مبالغ طائلة إلى هالاند لمدة عشر سنوات، أي حتى سن 34 عامًا، موقف صلاح في التفاوض مع ناديه، إذ سيتمسك اللاعب بموقفه ومطالبه في المفاوضات".ودخل محمد صلاح الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي ناد والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع ناديه بشأن التجديد حتى الآن.وقي وقت سابق، نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة للاعب المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام نجم ليفربول الإنجليزي إلى الزعيم.وأثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده. ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.

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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار