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https://sarabic.ae/20250116/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-الهلال-السعودي؟-1096829409.html
هل ينتقل محمد صلاح إلى الهلال السعودي؟
هل ينتقل محمد صلاح إلى الهلال السعودي؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، حقيقة انتقال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى نادي الهلال السعودي. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T08:12+0000
2025-01-16T08:12+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
رياضة
ليفربول
ترتيب الدوري السعودي
مباريات الدوري السعودي
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وذكرت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن النادي السعودي بدأ خطوات فعلية في مفاوضات لضم محمد صلاح خلال فترة قريبة، حتى يكون نجم المنتخب المصري ضمن صفوف الهلال خلال بطولة كأس العالم للأندية.ويسعى نادي الهلال السعودي إلى ضم محمد صلاح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بحيث يكون أحد الأعمدة الرئيسة التي يخوض بها منافسات كأس العالم للأندية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.وأكدت الصحيفة الغربية أن "وجود صلاح ضمن صفوف نادي الهلال السعودي يكفل قوة لا يستهان بها، لا سيما أن النادي يحظى بعدد من النجوم العالميين مثل نيمار، كما هناك جهود أخرى لضم اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قد تتكلل بالنجاح".ويشار إلى أن بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 في الولايات المتحدة، ستقام في المدة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025، بمشاركة 32 ناديا، من الاتحادات الدولية الـ6 في العالم.وقي وقت سابق، نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة للاعب المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام نجم ليفربول الإنجليزي إلى الزعيم.وأثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده. ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
https://sarabic.ae/20250115/تركي-آل-الشيخ-ينشر-صورة-محمد-صلاح-بقميص-فريقه-الجديد-هل-انضم-لهذا-النادي-1096799789.html
https://sarabic.ae/20250103/محمد-صلاح-أرى-نفسي-الأفضل-دائما-1096449939.html
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اللاعب محمد صلاح, رياضة, ليفربول, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي
اللاعب محمد صلاح, رياضة, ليفربول, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي

هل ينتقل محمد صلاح إلى الهلال السعودي؟

08:12 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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كشفت وسائل إعلام غربية، أمس الأربعاء، حقيقة انتقال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى نادي الهلال السعودي.
وذكرت صحيفة غربية، مساء أمس الأربعاء، أن النادي السعودي بدأ خطوات فعلية في مفاوضات لضم محمد صلاح خلال فترة قريبة، حتى يكون نجم المنتخب المصري ضمن صفوف الهلال خلال بطولة كأس العالم للأندية.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
مجتمع
تركي آل الشيخ يثير جدلا واسعا بصورة محمد صلاح مع فريق جديد
أمس, 08:27 GMT
ويسعى نادي الهلال السعودي إلى ضم محمد صلاح على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بحيث يكون أحد الأعمدة الرئيسة التي يخوض بها منافسات كأس العالم للأندية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وأكدت الصحيفة الغربية أن "وجود صلاح ضمن صفوف نادي الهلال السعودي يكفل قوة لا يستهان بها، لا سيما أن النادي يحظى بعدد من النجوم العالميين مثل نيمار، كما هناك جهود أخرى لضم اللاعب الأوروغوياني داروين نونيز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قد تتكلل بالنجاح".
ويشار إلى أن بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 في الولايات المتحدة، ستقام في المدة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025، بمشاركة 32 ناديا، من الاتحادات الدولية الـ6 في العالم.
وقي وقت سابق، نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة للاعب المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام نجم ليفربول الإنجليزي إلى الزعيم.
وأثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
مجتمع
محمد صلاح: أرى نفسي الأفضل دائما
3 يناير, 13:16 GMT
ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.
يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده. ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.
ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
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