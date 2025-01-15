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https://sarabic.ae/20250115/تركي-آل-الشيخ-ينشر-صورة-محمد-صلاح-بقميص-فريقه-الجديد-هل-انضم-لهذا-النادي-1096799789.html
تركي آل الشيخ يثير جدلا واسعا بصورة محمد صلاح مع فريق جديد
تركي آل الشيخ يثير جدلا واسعا بصورة محمد صلاح مع فريق جديد
سبوتنيك عربي
نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة للاعب المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام نجم ليفربول الإنجليزي إلى الزعيم. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T08:27+0000
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مجتمع
اللاعب محمد صلاح
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وآثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
https://sarabic.ae/20250106/منافسة-شديدة-بين-أندية-السعودية-هل-ينضم-محمد-صلاح-لدوري-روشن-1096533871.html
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اللاعب محمد صلاح, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

تركي آل الشيخ يثير جدلا واسعا بصورة محمد صلاح مع فريق جديد

08:27 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Jon Super
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نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة للاعب المصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام نجم ليفربول الإنجليزي إلى الزعيم.
وآثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.
ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
مجتمع
منافسة شديدة بين الأندية السعودية.. هل ينضم محمد صلاح لدوري "روشن"؟
6 يناير, 15:12 GMT
يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.
ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.
ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
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