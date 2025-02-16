https://sarabic.ae/20250216/يتربع-في-صدارة-الهدافين-محمد-صلاح-يسجل-ويقود-ليفربول-لفوز-ثمين-على-ولفرهامبتون-فيديو-1097840797.html

يتربع في صدارة الهدافين.. محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لفوز ثمين على ولفرهامبتون.. فيديو

يتربع في صدارة الهدافين.. محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لفوز ثمين على ولفرهامبتون.. فيديو

سبوتنيك عربي

قاد محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونجم ليفربول، اليوم الأحد، فريقه لفوز ثمين على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف واحد ضمن الجولة 25 من الدوري... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T17:00+0000

2025-02-16T17:00+0000

2025-02-16T17:00+0000

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أخبار الدوري الإنجليزي

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ونجح لويس دياز في تسجيل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 15 قبل أن يضاعف محمد صلاح النتيجة في الدقيقة 37 من ركلة جزاء حصل عليها الدولي الكولومبي.وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة متصدرا ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن ملاحقه أرسنال، فيما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 19 نقطة في المركز الـ17.تمكن محمد صلاح من رفع رصيده من الأهداف إلى 23 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متصدرا جدول هدافي الدوري الإنجليزي.وبهذا الهدف، عادل نجم المنتخب المصري ثاني أعلى حصيلة تهديفية له في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، حين سجل 23 هدفا في موسم 2021-2022، علما بأنه سجل 32 هدفا بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع ليفربول، 2017-2018.ومع تسديده لركلة الجزاء التي تعد رقم الـ50 له مع ليفربول، حيث سجل 42 من أصل 50، فقد أصبح صلاح أكثر اللاعبين تسجيلا لركلات الجزاء لصالح ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 32 ركلة ناجحة، ليعادل رقم ستيفن جيرارد.ويفترض أن ينتهي عقد اللاعب المصري محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.

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رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي