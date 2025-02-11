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https://sarabic.ae/20250211/محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-ضخما-من-ليفربول-1097679662.html
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من ليفربول
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من ليفربول
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح، لم يحسم مستقبله بعد رغم هذه المرحلة المتأخرة من الموسم، مؤكدة أن أولويته الرئيسية تظل تجديد عقده مع ليفربول. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T13:56+0000
2025-02-11T13:56+0000
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ليفربول
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وأفاد موقع "كوت أوفسايد" المختص بأخبار ليفربول، بأن صلاح يرغب في استكمال مسيرته مع الفريق الإنجليزي والفوز بالألقاب هذا الموسم لتحقيق جائزة "الكرة الذهبية".وأشار الموقع إلى أن صلاح يضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كخطة بديلة في حال عدم توصله لاتفاق على التجديد مع نادي ليفربول، بعدما تلقى عرضاً للتوقيع لمدة ثلاث سنوات.وأضافت التقارير: "أن ليفربول قدم أيضا عرضاً لمدة عامين للتجديد، بقيمة مالية جيدة، للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، ورغم أن العرض يقترب مما يريده صلاح، إلا أن بعض التفاصيل لا تزال مفقودة ولم يتم الاتفاق عليها بعد بين الطرفين"، مؤكدا أن "باريس سان جيرمان يظل خيارًا وارداً، إذ يملك صلاح عرضاً على الطاولة يمتد ثلاث سنوات حتى عام 2028 وهو جاهز للتوقيع".يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.ويفترض أن ينتهي عقد اللاعب المصري محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
https://sarabic.ae/20250210/تقارير-محمد-صلاح-على-رادار-هذا-النادي-1097653057.html
https://sarabic.ae/20250206/مدافع-توتنهام-يتوعد-محمد-صلاح-في-ذهاب-نصف-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية-1097529968.html
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رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار, ليفربول
رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار, ليفربول

محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من ليفربول

13:56 GMT 11.02.2025
© Getty Images / Liverpool FC / Contributorاللاعب المصري الدولي محمد صلاح
اللاعب المصري الدولي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Liverpool FC / Contributor
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كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح، لم يحسم مستقبله بعد رغم هذه المرحلة المتأخرة من الموسم، مؤكدة أن أولويته الرئيسية تظل تجديد عقده مع ليفربول.
وأفاد موقع "كوت أوفسايد" المختص بأخبار ليفربول، بأن صلاح يرغب في استكمال مسيرته مع الفريق الإنجليزي والفوز بالألقاب هذا الموسم لتحقيق جائزة "الكرة الذهبية".
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2025
مجتمع
تقارير: محمد صلاح على "رادار" هذا النادي
أمس, 20:29 GMT
وأشار الموقع إلى أن صلاح يضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كخطة بديلة في حال عدم توصله لاتفاق على التجديد مع نادي ليفربول، بعدما تلقى عرضاً للتوقيع لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت التقارير: "أن ليفربول قدم أيضا عرضاً لمدة عامين للتجديد، بقيمة مالية جيدة، للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، ورغم أن العرض يقترب مما يريده صلاح، إلا أن بعض التفاصيل لا تزال مفقودة ولم يتم الاتفاق عليها بعد بين الطرفين"، مؤكدا أن "باريس سان جيرمان يظل خيارًا وارداً، إذ يملك صلاح عرضاً على الطاولة يمتد ثلاث سنوات حتى عام 2028 وهو جاهز للتوقيع".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
مجتمع
مدافع توتنهام يتوعد محمد صلاح في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
6 فبراير, 09:38 GMT
يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.
ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.
ويفترض أن ينتهي عقد اللاعب المصري محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
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