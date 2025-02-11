https://sarabic.ae/20250211/محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-ضخما-من-ليفربول-1097679662.html

محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من ليفربول

محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من ليفربول

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصري محمد صلاح، لم يحسم مستقبله بعد رغم هذه المرحلة المتأخرة من الموسم، مؤكدة أن أولويته الرئيسية تظل تجديد عقده مع ليفربول. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T13:56+0000

2025-02-11T13:56+0000

2025-02-11T13:56+0000

مجتمع

رياضة

أخبار العالم الآن

الأخبار

ليفربول

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097679760_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_33afe4be1f5d2988afa411d24117a441.jpg

وأفاد موقع "كوت أوفسايد" المختص بأخبار ليفربول، بأن صلاح يرغب في استكمال مسيرته مع الفريق الإنجليزي والفوز بالألقاب هذا الموسم لتحقيق جائزة "الكرة الذهبية".وأشار الموقع إلى أن صلاح يضع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كخطة بديلة في حال عدم توصله لاتفاق على التجديد مع نادي ليفربول، بعدما تلقى عرضاً للتوقيع لمدة ثلاث سنوات.وأضافت التقارير: "أن ليفربول قدم أيضا عرضاً لمدة عامين للتجديد، بقيمة مالية جيدة، للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، ورغم أن العرض يقترب مما يريده صلاح، إلا أن بعض التفاصيل لا تزال مفقودة ولم يتم الاتفاق عليها بعد بين الطرفين"، مؤكدا أن "باريس سان جيرمان يظل خيارًا وارداً، إذ يملك صلاح عرضاً على الطاولة يمتد ثلاث سنوات حتى عام 2028 وهو جاهز للتوقيع".يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.ويفترض أن ينتهي عقد اللاعب المصري محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.

https://sarabic.ae/20250210/تقارير-محمد-صلاح-على-رادار-هذا-النادي-1097653057.html

https://sarabic.ae/20250206/مدافع-توتنهام-يتوعد-محمد-صلاح-في-ذهاب-نصف-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية-1097529968.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, أخبار العالم الآن, الأخبار, ليفربول