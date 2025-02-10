https://sarabic.ae/20250210/تقارير-محمد-صلاح-على-رادار-هذا-النادي-1097653057.html

تقارير: محمد صلاح على "رادار" هذا النادي

تقارير: محمد صلاح على "رادار" هذا النادي

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات التجديد بين المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ودخول الهلال السعودي على خط المفاوضات. 10.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-10T20:29+0000

2025-02-10T20:29+0000

2025-02-10T20:29+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

أخبار نادي الهلال السعودي

ليفربول

رياضة

منوعات

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وقالت التقارير، إن "وسطاء سعوديين تواصلوا مع نادي ليفربول للاستفسار عن موقفهم بشأن إنهاء عقد النجم المصري هذا الصيف إذ عاد صلاح مو إلى رادار نادي الهلال السعودي من جديد في أعقاب رحيل النجم البرازيلي نيمار رسميا عن صفوف الزعيم.وأوضح أن "صلاح لا يزال يجري محادثات لتجديد عقده مع ليفربول، وهناك تفاؤل داخل النادي بأنه سيواصل مع الفريق، لكن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين عازمون أيضا على التعاقد معه قبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025 التي تبدأ في 15 يونيو المقبل".ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، مؤخرا، صورة للمصري محمد صلاح بقميص الهلال السعودي، في إشارة إلى انضمام نجم ليفربول الإنجليزي إلى الزعيم.وآثار آل الشيخ جدلا واسعا على مواقع التواصل بعدما نشر عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة صلاح، دون أن يصاحبها أي تعليق.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.يشار إلى أنه يحق للنجم المنتخب المصري محمد صلاح، التفاوض مع أي ناد حاليا والانتقال إليه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم توصله لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقده.ويتقاضى صلاح راتبا يقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.

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اللاعب محمد صلاح, أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, رياضة, منوعات