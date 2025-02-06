https://sarabic.ae/20250206/مدافع-توتنهام-يتوعد-محمد-صلاح-في-ذهاب-نصف-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية-1097529968.html

مدافع توتنهام يتوعد محمد صلاح في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

مدافع توتنهام يتوعد محمد صلاح في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

سبوتنيك عربي

أكد جيد سبينس، مدافع فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ثقته في قدرته على منع نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول محمد صلاح، من التسجيل في المباراة التي ستجمع... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T09:38+0000

2025-02-06T09:38+0000

2025-02-06T09:38+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

أخبار كرة القدم

الأخبار

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ونقلت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، عن جيد سبينس، أن يثق في قدراته بمنع صلاح من التسجيل في مرمى توتنهام خلال المباراة التي يلتقي فيها الناديين بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.وقال سبينس: "بوسعي إيقاف خطورة أي لاعب، وصلاح لاعب رائع وهو في حالة جيدة لكن يتعين عليك إبطال ما يجيده".وكان سبينس البالغ من العمر 24 عاما قد عزز مركزه في تشكيلة أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التي عانت من الإصابات المتكررة على مدى شهرين.ويعتبر المدافع جيد سبينس أحد المساهمين في حرمان فريق ليفربول حامل اللقب من الحصول على أفضلية من مباراة الذهاب التي فاز بها الفريق الشهر الماضي، ويسعى الآن لمساعدة توتنهام على بلوغ النهائي.ويشار إلى أن لقاء الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية قد انتهى في لندن بتقدم توتنهام بهدف دون رد.ورفع نجم المنتخب المصري رصيده إلى رقم 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليظل في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.وفي السياق نفسه، ينتهي عقد محمد صلاح هداف "الريدز"، البالغ من العمر 32 عاما في نهاية الموسم، إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.وأصبح بإمكان صلاح الآن التوقيع مع أي ناد آخر مع دخوله الفترة الحرة من عقده، كما أنه اعترف في وقت سابق من الموسم بأن هذا عامه الأخير في "الأنفيلد"، لأنه لم يكن هناك أي تحديث بشأن تمديد عقده.

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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار كرة القدم, الأخبار