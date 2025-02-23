https://sarabic.ae/20250223/محمد-صلاح-يقود-ليفربول-للفوز-على-مانشستر-سيتي-بالدوري-الإنجليزي-فيديو-1098101449.html
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي... فيديو
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي... فيديو
سبوتنيك عربي
قاد المصري محمد صلاح ليفربول للفوز بهدفين دون رد على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب ليبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T19:14+0000
2025-02-23T19:14+0000
2025-02-23T19:14+0000
مجتمع
ليفربول
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عمر مرموش
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وسجل محمد صلاح هدفا، وصنع آخر، لزميله الهنغاري دومينيك سوبوسلاي،في الشوط الأول من اللقاء، الذي حسمه "الريدز" مبكرا، فيما ألغى الحكم هدفا سجله كيرتس جونز لاعب ليفربول في الدقيقة 58 بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب وجود تسلل.كما ألغى الحكم هدفا رائعا سجله الوافد الجديد المصري عمر مرموش لصالح مانشستر سيتي بعد مرور نصف ساعة بسبب التسلل، وفشل بعدها السيتي في تشكيل أي خطورة على مرمى "الريدز"، لتبقى النتيجة على حالها 2-0، حتى صافرة النهاية.وبهذا الانتصار، أحكم ليفربول قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي، ووسع الفارق بينه وبين الملاحق أرسنال، إلى 11 نقطة، فيما عزز صلاح مكانه في صدارة قائمة الهدافين في الدوري، برصيد 25 هدفا، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الرابع.وأصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.
https://sarabic.ae/20250216/يتربع-في-صدارة-الهدافين-محمد-صلاح-يسجل-ويقود-ليفربول-لفوز-ثمين-على-ولفرهامبتون-فيديو-1097840797.html
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ليفربول, نادي مانشستر سيتي, عمر مرموش, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ليفربول, نادي مانشستر سيتي, عمر مرموش, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي... فيديو
قاد المصري محمد صلاح ليفربول للفوز بهدفين دون رد على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب ليبتعد في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل محمد صلاح هدفا، وصنع آخر، لزميله الهنغاري دومينيك سوبوسلاي،في الشوط الأول من اللقاء، الذي حسمه "الريدز" مبكرا، فيما ألغى الحكم هدفا سجله كيرتس جونز لاعب ليفربول في الدقيقة 58 بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب وجود تسلل.
كما ألغى الحكم هدفا رائعا سجله الوافد الجديد المصري عمر مرموش لصالح مانشستر سيتي بعد مرور نصف ساعة بسبب التسلل، وفشل بعدها السيتي في تشكيل أي خطورة على مرمى "الريدز"، لتبقى النتيجة على حالها 2-0، حتى صافرة النهاية.
وبهذا الانتصار، أحكم ليفربول قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي، ووسع الفارق بينه وبين الملاحق أرسنال، إلى 11 نقطة، فيما عزز صلاح مكانه في صدارة قائمة الهدافين في الدوري، برصيد 25 هدفا، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الرابع.
وأصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.
وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.