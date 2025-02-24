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موسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
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https://sarabic.ae/20250224/ماذا-وصل-المصري-محمد-صلاح-في-مفاوضاته-مع-ليفربول-1098136964.html
أين وصل المصري محمد صلاح في مفاوضاته مع ليفربول؟
أين وصل المصري محمد صلاح في مفاوضاته مع ليفربول؟
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T18:21+0000
2025-02-24T18:21+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
رياضة
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أخبار الدوري الإنجليزي
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وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.
https://sarabic.ae/20250224/لـ-7-أسباب-محمد-صلاح-قد-ينتقل-إلى-مانشستر-سيتي-1098131899.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

أين وصل المصري محمد صلاح في مفاوضاته مع ليفربول؟

18:21 GMT 24.02.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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قالت وسائل إعلام بريطانية، إن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح الآن قريبًا بشكل متزايد من تمديد عقده مع ليفربول، بعد أن عمل النادي الإنجليزي بشكل مكثف لتجنب رحيل اللاعب دون مقابل في نهاية الموسم.
وأفاد موقع "تيم توك" البريطاني، أن "كل شيء يشير إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل إيجابي"، مضيفا أن "إمكانية تجديد عقد صلاح كانت تبدو غير مؤكدة قبل بضعة أشهر، لكن السيناريو تغير الآن وكل شيء يشير إلى أن علاقته بالفريق الإنجليزي ستستمر لفترة أطول".
ويواصل صلاح إنجازاته مع ليفربول، التي كان آخرها مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي، التي فاز فيها بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وصنع الآخر، بصورة عززت صدارة الريدز لترتيب البريميرليج.
النجم المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
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لـ 7 أسباب.. محمد صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي
15:23 GMT
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بكافة المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.
كما أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في مسابقة "البريميرليج"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوى مع ستيفن جيرارد.
وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد" في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث في 1929-1930.
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