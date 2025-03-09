تصرف مثير للجدل من محمد صلاح.. لماذا رفض نزول زميله إلى الملعب؟
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
© AP Photo / Ian Hodgson
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سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على التصرف اللافت الذي قام به النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ساوثامبتون، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1 مساء السبت.
لم يكتفِ صلاح بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز هدافي ليفربول، بل جذب الأنظار أيضا عندما حاول منع فريقه من إجراء التبديل السادس في اللقاء، اعتقادا منه أن النادي سيخرق القواعد.
The referee had to explain to Mohamed Salah that we were allowed to have a 6th sub due to the concussion protocol, after Mo was trying to prevent it from happening in case we get docked points.— Samuel (@SamueILFC) March 8, 2025
He’s really making sure we win the league. 🤣 pic.twitter.com/xNNnW0k10p
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن النجم المصري ظهر وهو يحاول إيقاف التبديل السادس، خوفا من تعرض فريقه لعقوبة خصم النقاط بسبب مخالفة القواعد، في لقطة لاقت تفاعلا واسعا من الجماهير.
إلا أن الحكم الرابع لويس سميث شرح لصلاح أن ليفربول يحق له إجراء التبديل الإضافي، بعد لجوء ساوثامبتون إلى قانون تبديل إصابات الرأس، عقب تعرض لاعبه يان بيدناريك لإصابة قوية في الشوط الأول.
يشار إلى أنه إدخال هذا القانون عام 2021 لحماية اللاعبين من المخاطر الناتجة عن ارتجاجات الرأس، حيث يُسمح للفرق بإجراء تبديل إضافي في مثل هذه الحالات، ما يمنح الفريق المنافس الحق في تبديل إضافي مماثل للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.
في حين أشاد المشجعون والصحف البريطانية بيقظة صلاح، إذ كتب أحد المشجعين: "صلاح لن يسمح لأي شيء بإبعاد ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي!".
من جانبه، أثنى الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت على موقف صلاح، قائلا: "محمد صلاح لم يعد مجرد هداف استثنائي، بل أصبح منفذا للقوانين داخل الملعب".
وأضاف هاكيت أن موقف صلاح يعكس مستوى الذكاء والانضباط الذي يتمتع به، مؤكدًا أن الخطأ في عدد التبديلات قد يحدث بسهولة لولا يقظة اللاعبين والحكام.