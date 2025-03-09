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https://sarabic.ae/20250309/تصرف-مثير-للجدل-من-محمد-صلاح-لماذا-رفض-نزول-زميله-إلى-الملعب-1098526727.html
تصرف مثير للجدل من محمد صلاح.. لماذا رفض نزول زميله إلى الملعب؟
تصرف مثير للجدل من محمد صلاح.. لماذا رفض نزول زميله إلى الملعب؟
سبوتنيك عربي
سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على التصرف اللافت الذي قام به النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ساوثامبتون، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T12:14+0000
2025-03-09T12:14+0000
مجتمع
رياضة
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول
أخبار كرة القدم
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لم يكتفِ صلاح بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز هدافي ليفربول، بل جذب الأنظار أيضا عندما حاول منع فريقه من إجراء التبديل السادس في اللقاء، اعتقادا منه أن النادي سيخرق القواعد.إلا أن الحكم الرابع لويس سميث شرح لصلاح أن ليفربول يحق له إجراء التبديل الإضافي، بعد لجوء ساوثامبتون إلى قانون تبديل إصابات الرأس، عقب تعرض لاعبه يان بيدناريك لإصابة قوية في الشوط الأول.يشار إلى أنه إدخال هذا القانون عام 2021 لحماية اللاعبين من المخاطر الناتجة عن ارتجاجات الرأس، حيث يُسمح للفرق بإجراء تبديل إضافي في مثل هذه الحالات، ما يمنح الفريق المنافس الحق في تبديل إضافي مماثل للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.في حين أشاد المشجعون والصحف البريطانية بيقظة صلاح، إذ كتب أحد المشجعين: "صلاح لن يسمح لأي شيء بإبعاد ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي!".وأضاف هاكيت أن موقف صلاح يعكس مستوى الذكاء والانضباط الذي يتمتع به، مؤكدًا أن الخطأ في عدد التبديلات قد يحدث بسهولة لولا يقظة اللاعبين والحكام.
https://sarabic.ae/20250305/محمد-صلاح-هذه-المرة-الدوري-الإنجليزي-أهم-من-دوري-الأبطال-فيديو-1098413784.html
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رياضة, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, أخبار كرة القدم
رياضة, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول, أخبار كرة القدم

تصرف مثير للجدل من محمد صلاح.. لماذا رفض نزول زميله إلى الملعب؟

12:14 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على التصرف اللافت الذي قام به النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ساوثامبتون، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1 مساء السبت.
لم يكتفِ صلاح بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أبرز هدافي ليفربول، بل جذب الأنظار أيضا عندما حاول منع فريقه من إجراء التبديل السادس في اللقاء، اعتقادا منه أن النادي سيخرق القواعد.
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن النجم المصري ظهر وهو يحاول إيقاف التبديل السادس، خوفا من تعرض فريقه لعقوبة خصم النقاط بسبب مخالفة القواعد، في لقطة لاقت تفاعلا واسعا من الجماهير.
إلا أن الحكم الرابع لويس سميث شرح لصلاح أن ليفربول يحق له إجراء التبديل الإضافي، بعد لجوء ساوثامبتون إلى قانون تبديل إصابات الرأس، عقب تعرض لاعبه يان بيدناريك لإصابة قوية في الشوط الأول.
يشار إلى أنه إدخال هذا القانون عام 2021 لحماية اللاعبين من المخاطر الناتجة عن ارتجاجات الرأس، حيث يُسمح للفرق بإجراء تبديل إضافي في مثل هذه الحالات، ما يمنح الفريق المنافس الحق في تبديل إضافي مماثل للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
مجتمع
محمد صلاح: هذه المرة الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال... فيديو
5 مارس, 13:09 GMT
في حين أشاد المشجعون والصحف البريطانية بيقظة صلاح، إذ كتب أحد المشجعين: "صلاح لن يسمح لأي شيء بإبعاد ليفربول عن لقب الدوري الإنجليزي!".
من جانبه، أثنى الحكم الإنجليزي السابق كيث هاكيت على موقف صلاح، قائلا: "محمد صلاح لم يعد مجرد هداف استثنائي، بل أصبح منفذا للقوانين داخل الملعب".
وأضاف هاكيت أن موقف صلاح يعكس مستوى الذكاء والانضباط الذي يتمتع به، مؤكدًا أن الخطأ في عدد التبديلات قد يحدث بسهولة لولا يقظة اللاعبين والحكام.
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