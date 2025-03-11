https://sarabic.ae/20250311/هددوني-بالحبس-مشهد-لافت-لمكة-محمد-صلاح-في-أحدث-ظهور-لها-خلال-مسلسلات-رمضان-1098572579.html
"هددوني بالحبس"... مشهد لافت لمكة محمد صلاح في أحدث ظهور لها خلال مسلسلات رمضان
"هددوني بالحبس"... مشهد لافت لمكة محمد صلاح في أحدث ظهور لها خلال مسلسلات رمضان
سبوتنيك عربي
ظهرت مكة ابنة اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد، المذاع في شهر رمضان الجاري. 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T10:21+0000
2025-03-11T10:21+0000
2025-03-11T10:21+0000
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وظهرت الطفلة مكة (11 عاما)، في مشهد تمثل خلاله بأنه تم تهديدها بالحبس من جانب أبناء بطلة المسلسل دينا الشربيني حال عدم تصويرها مقطع فيديو دعائيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.وتدخلت دينا الشربيني لحل الأزمة، ولكن ابنة محمد صلاح طلبت منها معاقبة أبنائها بالحبس كي لا تبلغ والدها.وسبق أن ظهرت مكة ابنة صلاح الكبرى في إعلانات تلفزيونية قام بها والدها في السنوات الأخيرة.يذكر أن النجم المصري محمد صلاح (32 عاما) يواصل تألقه في هذا الموسم، وقاد ليفربول أخيرًا للفوز على ساوثهامبتون بتسجيل هدفين ليرفع رصيده إلى 184 هدفا في الدوري الإنجليزي، ويتساوى مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة نادي مانشستر سيتي في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري.وحقق النجم المصري هذا الرقم في مباراته رقم 292 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتاج أغويرو إلى 275 مباراة للوصول إلى 184 هدفا.ومع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم، يبدو أن محمد صلاح في طريقه إلى تجاوز أندي كول، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 187 هدفا.كما رفع محمد صلاح رصيده مع ليفربول إلى 243 هدفا، ليتجاوز جوردون هودجسون (241 هدفا) ويصبح ثالث الهدافين التاريخيين لنادي "الريدز".ولم يتبق أمام "الفرعون" المصري سوى روجر هانت (285 هدفا) وإيان راش (346 هدفا) في قائمة هدافي لفريق ليفربول التاريخيين.
https://sarabic.ae/20250310/محمد-صلاح-يعلق-على-رقمه-القياسي-الجديد-1098555140.html
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اللاعب محمد صلاح, منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, رمضان شهر الخير
اللاعب محمد صلاح, منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, رمضان شهر الخير
"هددوني بالحبس"... مشهد لافت لمكة محمد صلاح في أحدث ظهور لها خلال مسلسلات رمضان
ظهرت مكة ابنة اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد، المذاع في شهر رمضان الجاري.
وظهرت الطفلة مكة (11 عاما)، في مشهد تمثل خلاله بأنه تم تهديدها بالحبس من جانب أبناء بطلة المسلسل دينا الشربيني حال عدم تصويرها مقطع فيديو دعائيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتدخلت دينا الشربيني لحل الأزمة، ولكن ابنة محمد صلاح طلبت منها معاقبة أبنائها بالحبس كي لا تبلغ والدها.
وسبق أن ظهرت مكة ابنة صلاح الكبرى في إعلانات تلفزيونية قام بها والدها في السنوات الأخيرة.
يذكر أن النجم المصري محمد صلاح (32 عاما) يواصل تألقه في هذا الموسم، وقاد ليفربول أخيرًا للفوز على ساوثهامبتون بتسجيل هدفين ليرفع رصيده إلى 184 هدفا في الدوري الإنجليزي، ويتساوى مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة نادي مانشستر سيتي في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري
.
وحقق النجم المصري هذا الرقم في مباراته رقم 292 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتاج أغويرو إلى 275 مباراة للوصول إلى 184 هدفا.
ومع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم، يبدو أن محمد صلاح في طريقه إلى تجاوز أندي كول، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 187 هدفا.
كما رفع محمد صلاح
رصيده مع ليفربول إلى 243 هدفا، ليتجاوز جوردون هودجسون (241 هدفا) ويصبح ثالث الهدافين التاريخيين لنادي "الريدز".
ولم يتبق أمام "الفرعون" المصري سوى روجر هانت (285 هدفا) وإيان راش (346 هدفا) في قائمة هدافي لفريق ليفربول التاريخيين.