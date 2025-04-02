https://sarabic.ae/20250402/أندية-الدوري-السعودية-واثقة-من-إتمام-صفقة-محمد-صلاح-في-الصيف-المقبل-1099159474.html
أندية الدوري السعودية واثقة من إتمام صفقة محمد صلاح في الصيف المقبل
أندية الدوري السعودية واثقة من إتمام صفقة محمد صلاح في الصيف المقبل
سبوتنيك عربي
لا يزال مستقبل المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، غامضا حتى الآن، حيث تشير التقارير إلى أن هناك ثقة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من إمكانية ضمه... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T12:34+0000
2025-04-02T12:34+0000
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ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المحادثات بين ممثلي صلاح ومسؤولي الدوري السعودي لا تزال مستمرة، فيما أكد مسؤول بارز في دوري روشن السعودي، أن صلاح "لا يزال مهتمًا" بالانتقال إلى الشرق الأوسط، رغم تركيزه الحالي على عرض ليفربول.وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".وأردف: "محمد صلاح لم يتبق له سوى 6 أشهر في تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، وهو لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن"، موضحا: "النجم المصري هو اللاعب المسلم الأكثر شهرة في العالم ولدينا علاقة جيدة معه ونشعر وكأنه واحد منا".وقال وزير الرياضة السعودي إن إجابة السؤال حول إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي من عدمه متروكة للأندية التي ستتخذ القرار المناسب، مضيفا: "سننتظر ما تتوصل إليه المفاوضات".ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بجميع المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.ويتربع الريدز حاليًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال قبل انطلاق الجولة الـ30 من الدوري.وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول في يونيو/ حزيران المقبل، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع الريدز بشأن تمديد عقده، رغم تقديم النادي عرض رسمي له، لكنه يبدو غير مرضٍ للنجم المصري.
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ليفربول, أخبار السعودية اليوم, السعودية, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار السعودية اليوم, السعودية, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات
أندية الدوري السعودية واثقة من إتمام صفقة محمد صلاح في الصيف المقبل
لا يزال مستقبل المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، غامضا حتى الآن، حيث تشير التقارير إلى أن هناك ثقة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من إمكانية ضمه لأحد أنديتها الكبرى خلال الصيف المقبل.
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المحادثات بين ممثلي صلاح ومسؤولي الدوري السعودي لا تزال مستمرة، فيما أكد مسؤول بارز في دوري روشن السعودي، أن صلاح "لا يزال مهتمًا" بالانتقال إلى الشرق الأوسط، رغم تركيزه الحالي على عرض ليفربول.
وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.
وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن: "نتمنى رؤية محمد صلاح
في الدوري السعودي للمحترفين".
وأردف: "محمد صلاح لم يتبق له سوى 6 أشهر في تعاقده مع ليفربول الإنجليزي، وهو لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن"، موضحا: "النجم المصري هو اللاعب المسلم الأكثر شهرة في العالم ولدينا علاقة جيدة معه ونشعر وكأنه واحد منا".
وقال وزير الرياضة السعودي إن إجابة السؤال حول إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي من عدمه متروكة للأندية التي ستتخذ القرار المناسب، مضيفا: "سننتظر ما تتوصل إليه المفاوضات
".
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم
، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بجميع المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.
ويتربع الريدز حاليًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال قبل انطلاق الجولة الـ30 من الدوري.
وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول في يونيو/ حزيران المقبل، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع الريدز بشأن تمديد عقده، رغم تقديم النادي عرض رسمي له، لكنه يبدو غير مرضٍ للنجم المصري.