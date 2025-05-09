https://sarabic.ae/20250509/إنجاز-تاريخي-صلاح-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-للمرة-الثالثة-1100358732.html

إنجاز تاريخي... صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

إنجاز تاريخي... صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

سبوتنيك عربي

حقق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، إنجازا تاريخيا جديدا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025. 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T16:05+0000

2025-05-09T16:05+0000

2025-05-09T16:05+0000

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حصل صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على الجائزة المقدّمة من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، كما أصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أسطورة أرسنال تييري هنري.ويواصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، متصدرا قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ28 هدفا هذا الموسم، ليسهم بشكل مباشر في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه إليه عام 2017. وحصل صلاح على 90 في المئة من أصوات رابطة النقاد البالغ عدد أعضاؤها 900 عضوا، حسبما ذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي، أشار فيه إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ نحو 3 عقود.وجاء الهولندي فيرغيل فان دايك، نجم ليفربول، في المركز الثاني، يليه ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل، ثم ديكلان رايس نجم أرسنال.ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح، الجائزة خلال حفل رسمي يقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 مايو/ أيار الجاري.يذكر أن صلاح حقق قبل أسابيع انجازا تاريخيا بعدما أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفه رقم 185 في مباراة التتويج أمام توتنهام، متجاوزا رقم سيرجيو أغويرو (184 هدفا)، كما أصبح خامس الهدافين التاريخيين في البريميرليغ، ويقترب بقوة من المركز الرابع الذي يحتله أندرو كول برصيد 187 هدفا.

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