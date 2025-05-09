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https://sarabic.ae/20250509/إنجاز-تاريخي-صلاح-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-للمرة-الثالثة-1100358732.html
إنجاز تاريخي... صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة
إنجاز تاريخي... صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة
سبوتنيك عربي
حقق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، إنجازا تاريخيا جديدا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T16:05+0000
2025-05-09T16:05+0000
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ليفربول
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حصل صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على الجائزة المقدّمة من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، كما أصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أسطورة أرسنال تييري هنري.ويواصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، متصدرا قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ28 هدفا هذا الموسم، ليسهم بشكل مباشر في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه إليه عام 2017. وحصل صلاح على 90 في المئة من أصوات رابطة النقاد البالغ عدد أعضاؤها 900 عضوا، حسبما ذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي، أشار فيه إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ نحو 3 عقود.وجاء الهولندي فيرغيل فان دايك، نجم ليفربول، في المركز الثاني، يليه ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل، ثم ديكلان رايس نجم أرسنال.ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح، الجائزة خلال حفل رسمي يقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 مايو/ أيار الجاري.يذكر أن صلاح حقق قبل أسابيع انجازا تاريخيا بعدما أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفه رقم 185 في مباراة التتويج أمام توتنهام، متجاوزا رقم سيرجيو أغويرو (184 هدفا)، كما أصبح خامس الهدافين التاريخيين في البريميرليغ، ويقترب بقوة من المركز الرابع الذي يحتله أندرو كول برصيد 187 هدفا.
https://sarabic.ae/20250412/الأعلى-في-تاريخ-ليفربول-والثاني-في-الدوري-الإنجليزي-الكشف-عن-راتب-محمد-صلاح-1099477242.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار العالم الآن, رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

إنجاز تاريخي... صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

16:05 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Jon Super
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حقق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، إنجازا تاريخيا جديدا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025.
حصل صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على الجائزة المقدّمة من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، كما أصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أسطورة أرسنال تييري هنري.
لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
مجتمع
الأعلى في تاريخ ليفربول والثاني في الدوري الإنجليزي... الكشف عن راتب محمد صلاح
12 أبريل, 09:24 GMT
ويواصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، متصدرا قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ28 هدفا هذا الموسم، ليسهم بشكل مباشر في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه إليه عام 2017.
وحصل صلاح على 90 في المئة من أصوات رابطة النقاد البالغ عدد أعضاؤها 900 عضوا، حسبما ذكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي، أشار فيه إلى أن هذه النسبة هي الأعلى منذ نحو 3 عقود.
وجاء الهولندي فيرغيل فان دايك، نجم ليفربول، في المركز الثاني، يليه ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل، ثم ديكلان رايس نجم أرسنال.
ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح، الجائزة خلال حفل رسمي يقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 مايو/ أيار الجاري.
يذكر أن صلاح حقق قبل أسابيع انجازا تاريخيا بعدما أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفه رقم 185 في مباراة التتويج أمام توتنهام، متجاوزا رقم سيرجيو أغويرو (184 هدفا)، كما أصبح خامس الهدافين التاريخيين في البريميرليغ، ويقترب بقوة من المركز الرابع الذي يحتله أندرو كول برصيد 187 هدفا.
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