محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته
© AP Photo / Jon Superمحمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1)
© AP Photo / Jon Super
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فاز نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025، وجاء هذا التتويج بعد قيادته لفريقه للفوز بلقب الدوري للمرة العشرين في تاريخ النادي.
وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تتويج صلاح (32 عاما) بالجائزة، ليكون بذلك خامس لاعب في تاريخ المسابقة يحقق الجائزة في مناسبتين مختلفتين، بعدما فاز بها سابقًا في موسم 2017/2018، ليلحق بركب الأساطير تييري هنري، وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين.
⚽️ 28 goals— Premier League (@premierleague) May 24, 2025
🅰️ 18 assists
👑 1 Mo Salah pic.twitter.com/gRiFqS9Jb4
وتم اختيار صلاح، بعد دمج تصويت الجمهور مع آراء لجنة من الخبراء، حيث تفوق على قائمة مختصرة ضمت 7 لاعبين آخرين من بينهم زميلاه في ليفربول فيرغيل فان دايك وريان غرافينبيرخ.
وسجل المهاجم المصري أرقاما قياسية هذا الموسم حيث
سجل 28 هدفًا (أفضل هداف)
قدّم 18 تمريرة حاسمة (الأكثر في الدوري)
حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة في موسم مكون من 38 مباراة (46 نقطة)
أصبح اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة (185 هدفاً)
20 مايو, 01:35 GMT
The season of Salah. pic.twitter.com/nN28UNPC7l— Premier League (@premierleague) May 24, 2025
ويحتل صلاح حاليا:
المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين (244 هدفًا)
المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
المركز الرابع في التصنيف التاريخي للأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة
وبعد توقيعه عقدًا جديدًا مع ليفربول، سيحاول صلاح، الموسم المقبل، أن يصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات، في تحدٍ جديد لمواصلة كتابة تاريخه الأسطوري في البطولة.