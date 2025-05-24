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https://sarabic.ae/20250524/محمد-صلاح-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-للمرة-الثانية-في-مسيرته-1100925465.html
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته
سبوتنيك عربي
فاز نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025، وجاء هذا التتويج بعد قيادته لفريقه للفوز بلقب... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T11:26+0000
2025-05-24T11:26+0000
مجتمع
رياضة
الأخبار
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار كرة القدم
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وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تتويج صلاح (32 عاما) بالجائزة، ليكون بذلك خامس لاعب في تاريخ المسابقة يحقق الجائزة في مناسبتين مختلفتين، بعدما فاز بها سابقًا في موسم 2017/2018، ليلحق بركب الأساطير تييري هنري، وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين.وتم اختيار صلاح، بعد دمج تصويت الجمهور مع آراء لجنة من الخبراء، حيث تفوق على قائمة مختصرة ضمت 7 لاعبين آخرين من بينهم زميلاه في ليفربول فيرغيل فان دايك وريان غرافينبيرخ.وسجل المهاجم المصري أرقاما قياسية هذا الموسم حيثويحتل صلاح حاليا:وبعد توقيعه عقدًا جديدًا مع ليفربول، سيحاول صلاح، الموسم المقبل، أن يصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات، في تحدٍ جديد لمواصلة كتابة تاريخه الأسطوري في البطولة.
https://sarabic.ae/20250520/بـ-400-مباراة-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا-مع-ليفربول-1100757682.html
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رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم
رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته

11:26 GMT 24.05.2025
© AP Photo / Jon Superمحمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1)
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Jon Super
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فاز نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/2025، وجاء هذا التتويج بعد قيادته لفريقه للفوز بلقب الدوري للمرة العشرين في تاريخ النادي.
وأعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تتويج صلاح (32 عاما) بالجائزة، ليكون بذلك خامس لاعب في تاريخ المسابقة يحقق الجائزة في مناسبتين مختلفتين، بعدما فاز بها سابقًا في موسم 2017/2018، ليلحق بركب الأساطير تييري هنري، وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين.
وتم اختيار صلاح، بعد دمج تصويت الجمهور مع آراء لجنة من الخبراء، حيث تفوق على قائمة مختصرة ضمت 7 لاعبين آخرين من بينهم زميلاه في ليفربول فيرغيل فان دايك وريان غرافينبيرخ.
وسجل المهاجم المصري أرقاما قياسية هذا الموسم حيث
سجل 28 هدفًا (أفضل هداف)
قدّم 18 تمريرة حاسمة (الأكثر في الدوري)
حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة في موسم مكون من 38 مباراة (46 نقطة)
أصبح اللاعب الأجنبي الأكثر تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة (185 هدفاً)
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
مجتمع
بـ 400 مباراة.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا مع ليفربول
20 مايو, 01:35 GMT
ويحتل صلاح حاليا:
المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين (244 هدفًا)
المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
المركز الرابع في التصنيف التاريخي للأهداف والتمريرات الحاسمة مجتمعة
وبعد توقيعه عقدًا جديدًا مع ليفربول، سيحاول صلاح، الموسم المقبل، أن يصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات، في تحدٍ جديد لمواصلة كتابة تاريخه الأسطوري في البطولة.
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