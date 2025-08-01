https://sarabic.ae/20250801/هل-ينتقل-ليفاندوفيسكي-إلى-الدوري-السعودي؟-1103262258.html
هل ينتقل ليفاندوفيسكي إلى الدوري السعودي؟
هل ينتقل ليفاندوفيسكي إلى الدوري السعودي؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، رحب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T08:39+0000
2025-08-01T08:39+0000
2025-08-01T08:39+0000
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كشفت صحيفة "اليوم"، اليوم الجمعة، عن وجود اتصالات مع روبرت ليفاندوفسكي، من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، وأن نجم برشلونة لا يمانع فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، فهو يرحب بها، لكن بعد نهاية الموسم المقبل.وأكدت الصحيفة أن نادي الهلال في مقدمة الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لتدعيم خط هجوم الزعيم.ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجم البولندي فضّل تأجيل خطوة الرحيل إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل، مفضلا الاستمرار في المنافسة الأوروبية لموسم آخر.وأغلق روبرت ليفاندوفسكي الباب مؤقتا أمام انتقاله إلى دوري روشن، في وقت لا يزال فيه الهلال يبحث عن اسم هجومي كبير قادر على قيادة خطه الأمامي في الموسم الجديد، مما يبقي باب التوقعات مفتوحا بشأن البدائل المحتملة.يشار إلى أن روبرت ليفاندوفسكي مرتبط بعقد مع نادي برشلونة ممتد لمدة نهاية منافسات الموسم المقبل 2025-2026.
https://sarabic.ae/20250423/الهلال-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-برشلونة-1099835630.html
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نادي برشلونة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
نادي برشلونة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
هل ينتقل ليفاندوفيسكي إلى الدوري السعودي؟
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، رحب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.
كشفت صحيفة
"اليوم"، اليوم الجمعة، عن وجود اتصالات مع روبرت ليفاندوفسكي، من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، وأن نجم برشلونة لا يمانع فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي، فهو يرحب بها، لكن بعد نهاية الموسم المقبل.
وأكدت الصحيفة أن نادي الهلال في مقدمة الأندية السعودية التي ترغب في التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
، لتدعيم خط هجوم الزعيم.
ولفتت الصحيفة إلى أن المهاجم البولندي فضّل تأجيل خطوة الرحيل إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل، مفضلا الاستمرار في المنافسة الأوروبية لموسم آخر.
وأغلق روبرت ليفاندوفسكي الباب مؤقتا أمام انتقاله إلى دوري روشن، في وقت لا يزال فيه الهلال يبحث عن اسم هجومي كبير قادر على قيادة خطه الأمامي في الموسم الجديد، مما يبقي باب التوقعات مفتوحا بشأن البدائل المحتملة.
يشار إلى أن روبرت ليفاندوفسكي مرتبط بعقد مع نادي برشلونة ممتد لمدة نهاية منافسات الموسم المقبل 2025-2026.