الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
بلا قيود
لماذا تتصاعد معاداة السامية في الولايات المتحدة؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن في بؤرة التوتر والتصعيد مع إسرائيل في ظل استمرار محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250423/الهلال-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-برشلونة-1099835630.html
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم تعتزم التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T19:26+0000
2025-04-23T19:27+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
نادي برشلونة
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099085147_41:0:821:439_1920x0_80_0_0_4efdccec704ae02ba9ebf35b8836769d.jpg
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي جددت المفاوضات مع البرازيلي رافينيا قائد فريق برشلونة، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.وقالت الصحيفة إن "نادي الهلال يتجه لزيادة عرضه لفريق برشلونة إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى 50 مليون يورو كراتب سنوي لرافينيا".وأضافت الصحيفة أن "اللاعب البرازيلي يفضل تمديد عقده مع ناديه حيث ينتهي في 2027، مع تحسين بنده المالي"، في وقت يشار إلى أن عقد رافينيا البالغ من العمر 28 عاما، سينتهي مع فريق برشلونة الأسباني في عام 2027.وأوضحت الصحيفة الغربية أن "النجم البرازيلي الذي يعيش حاليا ذروة مسيرته الكروية، مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث بات يجذب النادي السعودي الذي يستعد لخوض غمار مسابقة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، بشكل كبير".ويذكر أن نادي الهلال السعودي قد سبق وحاول التوقيع مع الجناح الأيسر البرازيلي، رافيينا، عقب مباحثات جرت بين إدارة الناديين، الصيف الماضي.ومن جانبه، كشف رافينيا، أنه "كان قريبا من الرحيل، لكن المدرب الألماني هانز فليك أقنعه بالبقاء في برشلونة لمدة عام آخر".وكان نجم برشلونة، رافيينا، قد انتقل إلى صفوف النادي الإسباني صيف 2022 قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت بنحو 58 مليون يورو، غير أن قيمة اللاعب السوقية الحالية تصل 80 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20250128/الهلال-السعودي-يعلن-رسميا-رحيل-لاعبه-البرازيلي-نيمار-1097222299.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099085147_138:0:723:439_1920x0_80_0_0_4903ae96052a96536b0879c73311e2f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي برشلونة, رياضة, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي برشلونة, رياضة, الأخبار

الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة

19:26 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 19:27 GMT 23.04.2025)
© Photoبرشلونة
برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Photo
تابعنا عبر
أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم تعتزم التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي جددت المفاوضات مع البرازيلي رافينيا قائد فريق برشلونة، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
مجتمع
الهلال السعودي يعلن رسميا رحيل لاعبه البرازيلي نيمار
28 يناير, 00:05 GMT
وقالت الصحيفة إن "نادي الهلال يتجه لزيادة عرضه لفريق برشلونة إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى 50 مليون يورو كراتب سنوي لرافينيا".
وأضافت الصحيفة أن "اللاعب البرازيلي يفضل تمديد عقده مع ناديه حيث ينتهي في 2027، مع تحسين بنده المالي"، في وقت يشار إلى أن عقد رافينيا البالغ من العمر 28 عاما، سينتهي مع فريق برشلونة الأسباني في عام 2027.
وأوضحت الصحيفة الغربية أن "النجم البرازيلي الذي يعيش حاليا ذروة مسيرته الكروية، مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث بات يجذب النادي السعودي الذي يستعد لخوض غمار مسابقة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، بشكل كبير".
ويذكر أن نادي الهلال السعودي قد سبق وحاول التوقيع مع الجناح الأيسر البرازيلي، رافيينا، عقب مباحثات جرت بين إدارة الناديين، الصيف الماضي.
ومن جانبه، كشف رافينيا، أنه "كان قريبا من الرحيل، لكن المدرب الألماني هانز فليك أقنعه بالبقاء في برشلونة لمدة عام آخر".
وكان نجم برشلونة، رافيينا، قد انتقل إلى صفوف النادي الإسباني صيف 2022 قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت بنحو 58 مليون يورو، غير أن قيمة اللاعب السوقية الحالية تصل 80 مليون يورو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала