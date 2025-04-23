https://sarabic.ae/20250423/الهلال-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-برشلونة-1099835630.html
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم تعتزم التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T19:26+0000
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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي جددت المفاوضات مع البرازيلي رافينيا قائد فريق برشلونة، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.وقالت الصحيفة إن "نادي الهلال يتجه لزيادة عرضه لفريق برشلونة إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى 50 مليون يورو كراتب سنوي لرافينيا".وأضافت الصحيفة أن "اللاعب البرازيلي يفضل تمديد عقده مع ناديه حيث ينتهي في 2027، مع تحسين بنده المالي"، في وقت يشار إلى أن عقد رافينيا البالغ من العمر 28 عاما، سينتهي مع فريق برشلونة الأسباني في عام 2027.وأوضحت الصحيفة الغربية أن "النجم البرازيلي الذي يعيش حاليا ذروة مسيرته الكروية، مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث بات يجذب النادي السعودي الذي يستعد لخوض غمار مسابقة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، بشكل كبير".ويذكر أن نادي الهلال السعودي قد سبق وحاول التوقيع مع الجناح الأيسر البرازيلي، رافيينا، عقب مباحثات جرت بين إدارة الناديين، الصيف الماضي.ومن جانبه، كشف رافينيا، أنه "كان قريبا من الرحيل، لكن المدرب الألماني هانز فليك أقنعه بالبقاء في برشلونة لمدة عام آخر".وكان نجم برشلونة، رافيينا، قد انتقل إلى صفوف النادي الإسباني صيف 2022 قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت بنحو 58 مليون يورو، غير أن قيمة اللاعب السوقية الحالية تصل 80 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20250128/الهلال-السعودي-يعلن-رسميا-رحيل-لاعبه-البرازيلي-نيمار-1097222299.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي برشلونة, رياضة, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي برشلونة, رياضة, الأخبار
الهلال السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة
19:26 GMT 23.04.2025 (تم التحديث: 19:27 GMT 23.04.2025)
أفادت تقارير صحفية غربية، اليوم الأربعاء، بأن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم تعتزم التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني.
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي جددت المفاوضات مع البرازيلي رافينيا قائد فريق برشلونة، بهدف التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقالت الصحيفة إن "نادي الهلال يتجه لزيادة عرضه لفريق برشلونة إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى 50 مليون يورو كراتب سنوي لرافينيا".
وأضافت الصحيفة أن "اللاعب البرازيلي يفضل تمديد عقده مع ناديه حيث ينتهي في 2027، مع تحسين بنده المالي"، في وقت يشار إلى أن عقد رافينيا البالغ من العمر 28 عاما، سينتهي مع فريق برشلونة الأسباني في عام 2027.
وأوضحت الصحيفة الغربية أن "النجم البرازيلي الذي يعيش حاليا ذروة مسيرته الكروية، مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث بات يجذب النادي السعودي الذي يستعد لخوض غمار مسابقة كأس العالم للأندية 2025 في أمريكا، بشكل كبير".
ويذكر أن نادي الهلال السعودي
قد سبق وحاول التوقيع مع الجناح الأيسر البرازيلي، رافيينا، عقب مباحثات جرت بين إدارة الناديين، الصيف الماضي.
ومن جانبه، كشف رافينيا، أنه "كان قريبا من الرحيل، لكن المدرب الألماني هانز فليك أقنعه بالبقاء في برشلونة
لمدة عام آخر".
وكان نجم برشلونة، رافيينا، قد انتقل إلى صفوف النادي الإسباني صيف 2022 قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، في صفقة قدرت بنحو 58 مليون يورو، غير أن قيمة اللاعب السوقية الحالية تصل 80 مليون يورو.