https://sarabic.ae/20250303/فينيسيوس-يرد-على-أنباء-انتقاله-إلى-الدوري-السعودي-1098360449.html
فينيسيوس يرد على أنباء انتقاله إلى الدوري السعودي
فينيسيوس يرد على أنباء انتقاله إلى الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
رد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، على التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم، مؤكدا أنه "لا يزال أمامه الكثير ليحققه... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T18:21+0000
2025-03-03T18:21+0000
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وقال فينيسيوس، في مؤتمر صحفي، إنه "يعيش لحظات رائعة مع ريال مدريد ويحقق أحلامه"، مؤكدا أنه "لا يفكر في تركه في الوقت الحالي".وأضاف: "أنا هادئ الآن لأن عقدي مستمر حتى 2027 وآمل أن أجدده في أقرب وقت ممكن لأنني سعيد هنا ومع أفضل مدرب وأفضل مشجعين والجميع يحبني ولن أكون أفضل حالا في أي مكان آخر".ويستعد ريال مدريد لمواجهة جاره أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، في وقت سابق، عن "تواصل السعودية العمل على التعاقد مع فينيسيوس من خلال تقديم عرض محسن ماليا للاعب ولريال مدريد".وقال البرنامج الإسباني إن "وجهة فينيسيوس في الدوري السعودي ستكون في الهلال، رغم أن اللاعب البرازيلي قد تلقى عرضا خلال الصيف الماضي من أهلي جدة".وبدأ ريال مدريد الإسباني، محادثاته مع فينيسيوس، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، من أجل تجديد عقده.وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن "فينيسيوس رفض العرض الأول المقدم من إدارة ريال مدريد لتجديد عقده"، مشيرة إلى أن نجم فلامنغو السابق، يتطلع للحصول على راتب أعلى، يوازي قيمته كأفضل لاعب في العالم.وبحسب التقارير، فإن "فينيسيوس جونيور يتقاضى راتبا سنويا صافيا يبلغ نحو 12.5 مليون جنيه إسترليني".
https://sarabic.ae/20250208/فينيسيوس-يصدم-ريال-مدريد-بعد-عروض-السعودية-1097587679.html
https://sarabic.ae/20250112/الرئيس-التنفيذي-لرابطة-دوري-المحترفين-السعودي-قادرون-على-جلب-فينيسيوس-1096719398.html
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أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منوعات
فينيسيوس يرد على أنباء انتقاله إلى الدوري السعودي
رد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، على التقارير التي تتحدث عن انتقاله إلى الدوري السعودي لكرة القدم، مؤكدا أنه "لا يزال أمامه الكثير ليحققه مع ناديه الإسباني".
وقال فينيسيوس، في مؤتمر صحفي، إنه "يعيش لحظات رائعة مع ريال مدريد ويحقق أحلامه"، مؤكدا أنه "لا يفكر في تركه في الوقت الحالي".
وأضاف: "أنا هادئ الآن لأن عقدي مستمر حتى 2027 وآمل أن أجدده في أقرب وقت ممكن لأنني سعيد هنا ومع أفضل مدرب وأفضل مشجعين والجميع يحبني ولن أكون أفضل حالا في أي مكان آخر".
ويستعد ريال مدريد لمواجهة جاره أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.
وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، في وقت سابق، عن "تواصل السعودية العمل على التعاقد مع فينيسيوس
من خلال تقديم عرض محسن ماليا للاعب ولريال مدريد".
وأضح أن "العرض السعودي الجديد لضم فينيسيوس يتضمن حصول اللاعب على 300 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى منح ريال مدريد 400 مليون يورو للتخلي عن الجناح البرازيلي قبل نهاية عقده".
وقال البرنامج الإسباني إن "وجهة فينيسيوس في الدوري السعودي ستكون في الهلال، رغم أن اللاعب البرازيلي قد تلقى عرضا خلال الصيف الماضي من أهلي جدة
".
وبدأ ريال مدريد الإسباني، محادثاته مع فينيسيوس، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، من أجل تجديد عقده.
وبحسب صحيفة
"ذا أتلتيك"، فإن "فينيسيوس رفض العرض الأول المقدم من إدارة ريال مدريد لتجديد عقده"، مشيرة إلى أن نجم فلامنغو السابق، يتطلع للحصول على راتب أعلى، يوازي قيمته كأفضل لاعب في العالم.
وبحسب التقارير، فإن "فينيسيوس جونيور يتقاضى راتبا سنويا صافيا يبلغ نحو 12.5 مليون جنيه إسترليني".