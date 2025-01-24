https://sarabic.ae/20250124/في-عرض-قوي-فريق-سعودي-يحاول-ضم-فينيسيوس-1097100506.html

في عرض قوي.. فريق سعودي يحاول ضم فينيسيوس

في عرض قوي.. فريق سعودي يحاول ضم فينيسيوس

سبوتنيك عربي

تُواصل الأندية السعودية محاولات استقطاب فينيسيوس جونيور، لاعب المنتخب البرازيلي ونجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعروض قياسية. 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T08:18+0000

2025-01-24T08:18+0000

2025-01-24T08:18+0000

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وذكرت صحيفة غربية، أمس الخميس، أن نادي أهلي جدة السعودي، يستعد لتقديم عرض قياسي بقيمة 350 مليون يورو، من أجل ضم فينيسيوس، في صيف العام الجاري.وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع تجاوز أهلي جدة للرقم القياسي الأكبر في التاريخ، عندما دفع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مبلغ 222 مليون يورو لفريق برشلونة الإسباني، مقابل الحصول على نيمار، في عام 2017.وفي 12 من الشهر الجاري، قال عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، إن "الرابطة لا تعاني من أي مشاكل في الاستدامة المالية، ودور الرابطة السعودية يكمن في استعمال الأرقام والبيانات لمساعدة الأندية في الدوري السعودي، بهدف اتخاذ أفضل القرارات لصالحها دون التدخل فيها".وحول حصول الأندية السعودية على توقيع نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، أكد عمر مغربل، أن الأندية السعودية لديها القدرة اللازمة لجذب لاعب بقيمته.وقال الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي:ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم، توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة.وحصل فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عاما، على أعلى تصويت شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، برصيد 48 نقطة، متقدما على 10 لاعبين آخرين، منهم الإسباني رودريغو هيرنانديز، الذي حلّ ثانيا بـ43 نقطة فقط.ويشار إلى أن فينيسيوس، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، قدّم موسما رائعا مع فريقه ومنتخب بلاده، حيث حسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه، مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

https://sarabic.ae/20250112/الرئيس-التنفيذي-لرابطة-دوري-المحترفين-السعودي-قادرون-على-جلب-فينيسيوس-1096719398.html

https://sarabic.ae/20241217/عشية-نهائي-بطولة-كأس-القارات-فينيسيوس-جونيور-يحصد-جائزة-أفضل-لاعب-في-العالم-1095902940.html

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