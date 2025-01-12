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https://sarabic.ae/20250112/الرئيس-التنفيذي-لرابطة-دوري-المحترفين-السعودي-قادرون-على-جلب-فينيسيوس-1096719398.html
الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي: قادرون على جلب فينيسيوس
الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي: قادرون على جلب فينيسيوس
سبوتنيك عربي
صرح عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم الأحد، بأن الرابطة لا تعاني من أي مشاكل في الاستدامة المالية. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T12:11+0000
2025-01-12T12:11+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
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رياضة
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ونقلت صحيفة "الرياضية"، ظهر اليوم الأحد، أن دور الرابطة السعودية يكمن في "استعمال الأرقام والبيانات لمساعدة الأندية في الدوري السعودي، بهدف اتخاذ أفضل القرارات لصالحها دون التدخل فيها".وأوضح مغربل أن "الرابطة حريصة على اتخاذ الأندية الخطوات اللازمة للتوقيع مع اللاعبين"، مضيفًا أن "هناك أندية تملك تمويلًا داخليًا خاصًا، والرابطة لا تخوض أي محادثات بشأن قراراتها، حيث يكمن دورها في تسهيل عملية اتخاذ القرارات، عبر استخدام الإحصاء والبيانات".وحول حصول الأندية السعودية على توقيع نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، أكد مغربل أن الأندية السعودية لديها القدرة اللازمة لجذب لاعب بقيمته.وقال الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي:وشدد مغربل على أنه "لدى المملكة أندية سعودية متعددة بمستويات متعددة، وباختلاف مستويات النضج بينها، وهو أمر موجود في كل دوريات العالم"، مشيرًا إلى أنه "هناك أندية تستطيع جذب اللاعبين العالميين، وأخرى تحتاج للتطور من أجل القيام بذلك".ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم، قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي "فيفا"، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة.وحصل فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عاما، على أعلى تصويت شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، برصيد 48 نقطة، متقدما على 10 لاعبين آخرين، منهم الإسباني رودريغو هيرنانديز، الذي حل ثانيا بـ43 نقطة فقط.ويشار إلى أن فينيسيوس، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، قدم موسما رائعا مع فريقه ومنتخب بلاده، حيث حسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه، مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
https://sarabic.ae/20250104/إعلام-تقرير-حكم-ريال-مدريد-وفالنسيا-قد-يكلف-فينيسيوس-الغياب-عن-4-مباريات-1096470404.html
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أخبار نادي ريال مدريد, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم
أخبار نادي ريال مدريد, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم

الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي: قادرون على جلب فينيسيوس

12:11 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
ريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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صرح عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم الأحد، بأن الرابطة لا تعاني من أي مشاكل في الاستدامة المالية.
ونقلت صحيفة "الرياضية"، ظهر اليوم الأحد، أن دور الرابطة السعودية يكمن في "استعمال الأرقام والبيانات لمساعدة الأندية في الدوري السعودي، بهدف اتخاذ أفضل القرارات لصالحها دون التدخل فيها".
وأوضح مغربل أن "الرابطة حريصة على اتخاذ الأندية الخطوات اللازمة للتوقيع مع اللاعبين"، مضيفًا أن "هناك أندية تملك تمويلًا داخليًا خاصًا، والرابطة لا تخوض أي محادثات بشأن قراراتها، حيث يكمن دورها في تسهيل عملية اتخاذ القرارات، عبر استخدام الإحصاء والبيانات".
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
مجتمع
إعلام: تقرير حكم ريال مدريد وفالنسيا قد يكلف فينيسيوس الغياب عن 4 مباريات
4 يناير, 12:14 GMT
وحول حصول الأندية السعودية على توقيع نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، أكد مغربل أن الأندية السعودية لديها القدرة اللازمة لجذب لاعب بقيمته.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي:
أنديتنا تملك المقدرة على جذب، وتطوير لاعب مثله، لنرى وننتظر ما يحدث في هذا الشأن.
وشدد مغربل على أنه "لدى المملكة أندية سعودية متعددة بمستويات متعددة، وباختلاف مستويات النضج بينها، وهو أمر موجود في كل دوريات العالم"، مشيرًا إلى أنه "هناك أندية تستطيع جذب اللاعبين العالميين، وأخرى تحتاج للتطور من أجل القيام بذلك".
ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم، قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي "فيفا"، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة.
وحصل فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عاما، على أعلى تصويت شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، برصيد 48 نقطة، متقدما على 10 لاعبين آخرين، منهم الإسباني رودريغو هيرنانديز، الذي حل ثانيا بـ43 نقطة فقط.
ويشار إلى أن فينيسيوس، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، قدم موسما رائعا مع فريقه ومنتخب بلاده، حيث حسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه، مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
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