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https://sarabic.ae/20250104/إعلام-تقرير-حكم-ريال-مدريد-وفالنسيا-قد-يكلف-فينيسيوس-الغياب-عن-4-مباريات-1096470404.html
إعلام: تقرير حكم ريال مدريد وفالنسيا قد يكلف فينيسيوس الغياب عن 4 مباريات
إعلام: تقرير حكم ريال مدريد وفالنسيا قد يكلف فينيسيوس الغياب عن 4 مباريات
سبوتنيك عربي
وضع الحكم الإسباني سوتو غرادو، الذي أدار المباراة المؤجلة من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ورطة كبيرة قد تكلفه الغياب... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T12:14+0000
2025-01-04T12:14+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
رياضة
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وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن "المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد على فالنسيا 2-1، شهدت تعرض النجم البرازيلي للطرد، بعد أن اعتبر الحكم أنه اعتدى على ستوله ديميتريفسكي، حارس مرمى نادي فالنسيا".وقال الحكم، في تقريره بشأن الواقعة، إنه "في الدقيقة 79، تم طرد فينيسيوس بسبب ضربه رأس أحد الخصوم عمدًا، دون أن تكون الكرة في اللعب باستخدام قوة لا يمكن إهمالها، وبعد طرده كان لزاما على أعضاء ناديه تقييد اللاعب ونقله إلى غرفة تبديل الملابس فيما استمرت احتجاجاته". واعتبر ريال مدريد، في بيان له، أن "ما حدث على أرض الملعب لم يتم الحكم عليه بشكل جيد"، معتقدا أن "استفزاز حارس فالنسيا ومبالغته بعد ضربة فينيسيوس، لم تكن موضع تقدير من الحكم الإسباني.وحقق ريال مدريد فوزاً قاتلاً على فالنسيا، أمس الجمعة، بنتيجة (2-1) في لقاء مؤجل من الجولة 12 في الدوري الإسباني، فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن النادي سيتقدم باستئناف ضد الطرد الذي حصل عليه فينيسيوس جونيور خلال لقاء فالنسيا.
https://sarabic.ae/20241218/ريال-مدريد-يفوز-بكأس-القارات-للأندية-بثلاثية-نظيفة-في-مرمى-باتشوكا-1095934330.html
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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار

إعلام: تقرير حكم ريال مدريد وفالنسيا قد يكلف فينيسيوس الغياب عن 4 مباريات

12:14 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Alberto Saizالبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Alberto Saiz
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وضع الحكم الإسباني سوتو غرادو، الذي أدار المباراة المؤجلة من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ورطة كبيرة قد تكلفه الغياب عن 4 مباريات مقبلة للميرنغي.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن "المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد على فالنسيا 2-1، شهدت تعرض النجم البرازيلي للطرد، بعد أن اعتبر الحكم أنه اعتدى على ستوله ديميتريفسكي، حارس مرمى نادي فالنسيا".
وقال الحكم، في تقريره بشأن الواقعة، إنه "في الدقيقة 79، تم طرد فينيسيوس بسبب ضربه رأس أحد الخصوم عمدًا، دون أن تكون الكرة في اللعب باستخدام قوة لا يمكن إهمالها، وبعد طرده كان لزاما على أعضاء ناديه تقييد اللاعب ونقله إلى غرفة تبديل الملابس فيما استمرت احتجاجاته".
واعتبر ريال مدريد، في بيان له، أن "ما حدث على أرض الملعب لم يتم الحكم عليه بشكل جيد"، معتقدا أن "استفزاز حارس فالنسيا ومبالغته بعد ضربة فينيسيوس، لم تكن موضع تقدير من الحكم الإسباني.
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مجتمع
ريال مدريد يفوز بكأس القارات للأندية بثلاثية نظيفة في مرمى باتشوكا
18 ديسمبر 2024, 19:30 GMT
وحقق ريال مدريد فوزاً قاتلاً على فالنسيا، أمس الجمعة، بنتيجة (2-1) في لقاء مؤجل من الجولة 12 في الدوري الإسباني، فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن النادي سيتقدم باستئناف ضد الطرد الذي حصل عليه فينيسيوس جونيور خلال لقاء فالنسيا.
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