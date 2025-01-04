https://sarabic.ae/20250104/إعلام-تقرير-حكم-ريال-مدريد-وفالنسيا-قد-يكلف-فينيسيوس-الغياب-عن-4-مباريات-1096470404.html

إعلام: تقرير حكم ريال مدريد وفالنسيا قد يكلف فينيسيوس الغياب عن 4 مباريات

إعلام: تقرير حكم ريال مدريد وفالنسيا قد يكلف فينيسيوس الغياب عن 4 مباريات

سبوتنيك عربي

وضع الحكم الإسباني سوتو غرادو، الذي أدار المباراة المؤجلة من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، في ورطة كبيرة قد تكلفه الغياب... 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T12:14+0000

2025-01-04T12:14+0000

2025-01-04T12:14+0000

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وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن "المباراة، التي انتهت بفوز ريال مدريد على فالنسيا 2-1، شهدت تعرض النجم البرازيلي للطرد، بعد أن اعتبر الحكم أنه اعتدى على ستوله ديميتريفسكي، حارس مرمى نادي فالنسيا".وقال الحكم، في تقريره بشأن الواقعة، إنه "في الدقيقة 79، تم طرد فينيسيوس بسبب ضربه رأس أحد الخصوم عمدًا، دون أن تكون الكرة في اللعب باستخدام قوة لا يمكن إهمالها، وبعد طرده كان لزاما على أعضاء ناديه تقييد اللاعب ونقله إلى غرفة تبديل الملابس فيما استمرت احتجاجاته". واعتبر ريال مدريد، في بيان له، أن "ما حدث على أرض الملعب لم يتم الحكم عليه بشكل جيد"، معتقدا أن "استفزاز حارس فالنسيا ومبالغته بعد ضربة فينيسيوس، لم تكن موضع تقدير من الحكم الإسباني.وحقق ريال مدريد فوزاً قاتلاً على فالنسيا، أمس الجمعة، بنتيجة (2-1) في لقاء مؤجل من الجولة 12 في الدوري الإسباني، فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، أن النادي سيتقدم باستئناف ضد الطرد الذي حصل عليه فينيسيوس جونيور خلال لقاء فالنسيا.

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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات, الأخبار