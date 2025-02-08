https://sarabic.ae/20250208/فينيسيوس-يصدم-ريال-مدريد-بعد-عروض-السعودية-1097587679.html
فينيسيوس يصدم ريال مدريد بعد عروض السعودية
فينيسيوس يصدم ريال مدريد بعد عروض السعودية
سبوتنيك عربي
بدأ ريال مدريد الإسباني، محادثاته مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، من أجل تجديد عقده. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T09:26+0000
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ويرغب النادي الإسباني في ضمان استمرار صاحب الـ24 عاما لفترة أطول، رغم أنه الدولي البرازيلي لديع عقد يبقيه مع النادي الملكي حتى صيف 2027، متضمنا شرطا جزائيا تبلغ قيمته مليار يورو.وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك"، فإن "فينيسيوس رفض العرض الأول المقدم من إدارة ريال مدريد لتجديد عقده"، مشيرة إلى أن نجم فلامنغو السابق، يتطلع للحصول على راتب أعلى، يوازي قيمته كأفضل لاعب في العالم.وبحسب التقارير، فإن "فينيسيوس جونيور يتقاضى راتبا سنويا صافيا يبلغ نحو 12.5 مليون جنيه إسترليني".وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، في وقت سابق، عن "تواصل السعودية العمل على التعاقد مع فينيسيوس من خلال تقديم عرض محسن ماليا للاعب ولريال مدريد".وأضح أن "العرض السعودي الجديد لضم فينيسيوس يتضمن حصول اللاعب على 300 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى منح ريال مدريد 400 مليون يورو للتخلي عن الجناح البرازيلي قبل نهاية عقده".وقال البرنامج الإسباني إن "وجهة فينيسيوس في الدوري السعودي ستكون في الهلال، رغم أن اللاعب البرازيلي قد تلقى عرضا خلال الصيف الماضي من أهلي جدة".
https://sarabic.ae/20250112/الرئيس-التنفيذي-لرابطة-دوري-المحترفين-السعودي-قادرون-على-جلب-فينيسيوس-1096719398.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات
فينيسيوس يصدم ريال مدريد بعد عروض السعودية
بدأ ريال مدريد الإسباني، محادثاته مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، من أجل تجديد عقده.
ويرغب النادي الإسباني في ضمان استمرار صاحب الـ24 عاما لفترة أطول، رغم أنه الدولي البرازيلي لديع عقد يبقيه مع النادي الملكي حتى صيف 2027، متضمنا شرطا جزائيا تبلغ قيمته مليار يورو.
وبحسب صحيفة
"ذا أتلتيك"، فإن "فينيسيوس رفض العرض الأول المقدم من إدارة ريال مدريد لتجديد عقده"، مشيرة إلى أن نجم فلامنغو السابق، يتطلع للحصول على راتب أعلى، يوازي قيمته كأفضل لاعب في العالم.
وبحسب التقارير، فإن "فينيسيوس جونيور يتقاضى راتبا سنويا صافيا يبلغ نحو 12.5 مليون جنيه إسترليني".
وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، في وقت سابق، عن "تواصل السعودية العمل على التعاقد مع فينيسيوس
من خلال تقديم عرض محسن ماليا للاعب ولريال مدريد".
وأضح أن "العرض السعودي الجديد لضم فينيسيوس يتضمن حصول اللاعب على 300 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى منح ريال مدريد 400 مليون يورو للتخلي عن الجناح البرازيلي قبل نهاية عقده".
وقال البرنامج الإسباني إن "وجهة فينيسيوس في الدوري السعودي ستكون في الهلال، رغم أن اللاعب البرازيلي قد تلقى عرضا خلال الصيف الماضي من أهلي جدة
".