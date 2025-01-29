https://sarabic.ae/20250129/هل-ينتقل-معشوق-جماهير-ريال-مدريد-إلى-السعودية-أنشيلوتي-يحسم-الجدل-1097288936.html

هل ينتقل معشوق جماهير ريال مدريد إلى السعودية.. أنشيلوتي يحسم الجدل

هل ينتقل معشوق جماهير ريال مدريد إلى السعودية.. أنشيلوتي يحسم الجدل

سبوتنيك عربي

حسم المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، الجدل حول انتقال معشوق جماهير النادي الملكي إلى السعودية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T17:51+0000

2025-01-29T17:51+0000

2025-01-29T17:51+0000

مجتمع

رياضة

مباريات الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

أخبار نادي ريال مدريد

الدوري الإسباني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095271664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba4eaf180cbd9272882b089888f6d95a.jpg

ونقلت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، عن أنشيلوتي أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، يرغب بالبقاء داخل نادي ريال مدريد وتحقيق المزيد من الإنجازات الفردية والجماعية مع الفريق.وجاء تعليق انشيلوتي ردا على ما تواتر مؤخرا من أنباء تفيد بأن مسؤولين سعوديين تواصلوا مع فينيسيوس وعرضوا عليه الانتقال إلى أحد الأندية السعودية، في صفقة تزيد قيمتها عن مليار دولار للعب في الدوري السعودي للمحترفين (روشن).في وقت ارتبط اسم فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى دوري "روشن"، قبل أن يكشف كارلو أنشيلوتي أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما يريد الاستمرار مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا "الميرنغي".وقال المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بشأن مستقبل فينيسيوس مع ناديه: "قلتُ ذلك الأسبوع الماضي، أرى فينيسيوس جونيور سعيدا ومتحمسا للبقاء هنا، والفوز بالألقاب مع ريال مدريد، إنه يفكر في اختيار المجد".ويوم الخميس الماضي، ذكرت صحيفة غربية، أن نادي أهلي جدة السعودي، يستعد لتقديم عرض قياسي بقيمة 350 مليون يورو، من أجل ضم فينيسيوس، في صيف العام الجاري.وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع تجاوز أهلي جدة للرقم القياسي الأكبر في التاريخ، عندما دفع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مبلغ 222 مليون يورو لفريق برشلونة الإسباني، مقابل الحصول على نيمار، في عام 2017.ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم، توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في العاصمة القطرية الدوحة.وحصل فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عاما، على أعلى تصويت شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، برصيد 48 نقطة، متقدما على 10 لاعبين آخرين، منهم الإسباني رودريغو هيرنانديز، الذي حلّ ثانيا بـ43 نقطة فقط.ويشار إلى أن فينيسيوس، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، قدّم موسما رائعا مع فريقه ومنتخب بلاده، حيث حسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه، مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

https://sarabic.ae/20250124/في-عرض-قوي-فريق-سعودي-يحاول-ضم-فينيسيوس-1097100506.html

https://sarabic.ae/20250112/الرئيس-التنفيذي-لرابطة-دوري-المحترفين-السعودي-قادرون-على-جلب-فينيسيوس-1096719398.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني