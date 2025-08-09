https://sarabic.ae/20250809/رسميا-الهلال-السعودي-يعلن-التعاقد-مع-النجم-الأوروغواياني-داروين-نونيز-1103557608.html

رسميا.. الهلال السعودي يعلن التعاقد مع النجم الأوروغواياني داروين نونيز

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو ترويجي لتقديم اللاعب، مصحوبا بالتعليق: "نمر أزرق في عرين الهلال"، في إشارة إلى انضمام نونيز إلى صفوف الفريق.وجاءت الصفقة بعد مفاوضات مكثفة بين إدارة الهلال ونادي ليفربول، حيث نجح الفريق السعودي في حسم التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 26 عاما لتدعيم خط هجومه.ولم يكشف النادي عن القيمة المالية للصفقة أو مدة العقد بشكل رسمي حتى الآن. ويُعد نونيز الصفقة الرابعة للهلال خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد ضم الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، والمدافع علي لاجامي من النصر السعودي، والجناح عبد الكريم دارسي من الأهلي السعودي.وكان نونيز قد لعب لنادي بنفيكا البرتغالي قبل انتقاله إلى ليفربول في صيف 2022، حيث قدم أداء مميزا مع "الريدز"، لكنه واجه صعوبات في حجز مكان أساسي ضمن تشكيلة المدرب الهولندي أرني سلوت خلال الموسم الماضي. وجاءت موافقة ليفربول على بيع اللاعب إلى الهلال في صفقة وصفت بأنها "مدوية"، بناءً على رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، الذي أصر على ضم المهاجم الأوروغواياني لتعزيز خيارات الفريق الهجومية. وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، الخميس الماضي، أن إدارة الهلال السعودي اتفقت مع نظيرتها في ليفربول الإنجليزي على شراء المدة المتبقية من عقد الأوروجوياني داروين نونيز. وذكرت صحيفة غربية، الخميس الماضي، بأن الهلال نجح في الاتفاق مع فريق ليفربول الإنجليزي في شراء المدة المتبقية من عقد نونيز، بمبلغ يصل إلى 65 مليون يورو. واتفق الناديان بينهما خلال الساعات القليلة الماضية، وتبقى إجراء الفحوص الطبية، والتوقيع على العقد رسميا. وأفادت صحيفة "الرياضية"، السبت الماضي، بأن ميلان والهلال يتزاحمان للحصول على خدمات نونيز.

