ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح

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بث مباشر... وصول وفدي روسيا وأكرانيا إلى مقر المفاوضات في إسطنبول
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
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28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
26 د
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
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29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
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البرنامج الصباحي - إعادة
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
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خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
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https://sarabic.ae/20250723/ليفربول-يعلن-تعاقده-مع-مصري-آخر-ليصبح-زميلا-لصلاح-1102953222.html
ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح
ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح
سبوتنيك عربي
وقّع اللاعب المصري الشاب كريم أحمد، البالغ من العمر 18 عاما، أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تعزز وجود المواهب المصرية في النادي الملقب... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T15:14+0000
2025-07-23T15:14+0000
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وبحسب بيان رسمي صادر عن النادي، بدأ أحمد مشواره مع أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة، وأظهر تألقًا لافتًا في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عاما، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث سجل هدفا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث.ووفقا للبيان، يستطيع أحمد، بفضل قدراته المميزة، اللعب كمهاجم أو في مركز الوسط الهجومي، معتمدًا على إبداعه في اختراق دفاعات الخصوم.وتألق أحمد، خلال الموسم الماضي، مع فريق تحت 18 عاما، مسجلا 7 أهداف وصانعا 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب أمام بولونيا ولايبزيغ.ومع انتقاله إلى فريق تحت 21 عاما في موسم 2025-2026، سيواصل أحمد تطوره تحت قيادة المدرب الجديد روب بيج.يذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي، كان قد أعلن الثلاثاء قبل الماضي، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل، عقده الاحترافي الأول مع النادي.وأكد أرسنال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب كاميرون، قد وقّع عقدا احترافيا مع النادي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه لأكاديمية النادي اللندني، في ديسمبر 2021.وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل، إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم نادي مانشستر سيتي.
https://sarabic.ae/20250715/ليفربول-يستهدف-صفقة-مدوية-لضم-فينيسيوس-جونيور-1102714280.html
https://sarabic.ae/20250715/موهبة-مصرية-جديدة-توقع-على-عقد-احترافي-مع-أرسنال-الإنجليزي-1102707563.html
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بريطانيا, منوعات, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم
بريطانيا, منوعات, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم

ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح

15:14 GMT 23.07.2025
© AP Photo / Jon Superليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Jon Super
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وقّع اللاعب المصري الشاب كريم أحمد، البالغ من العمر 18 عاما، أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تعزز وجود المواهب المصرية في النادي الملقب بـ"الريدز".
وبحسب بيان رسمي صادر عن النادي، بدأ أحمد مشواره مع أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة، وأظهر تألقًا لافتًا في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عاما، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث سجل هدفا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث.

ووفقا للبيان، يستطيع أحمد، بفضل قدراته المميزة، اللعب كمهاجم أو في مركز الوسط الهجومي، معتمدًا على إبداعه في اختراق دفاعات الخصوم.
البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
مجتمع
ليفربول يستهدف صفقة مدوية لضم فينيسيوس جونيور
15 يوليو, 20:17 GMT
وتألق أحمد، خلال الموسم الماضي، مع فريق تحت 18 عاما، مسجلا 7 أهداف وصانعا 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب أمام بولونيا ولايبزيغ.
ومع انتقاله إلى فريق تحت 21 عاما في موسم 2025-2026، سيواصل أحمد تطوره تحت قيادة المدرب الجديد روب بيج.

ويأتي انضمام أحمد، ليُضاف إلى رحلة مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، في إلهام جيل جديد من اللاعبين المصريين على الساحة العالمية.

يذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي، كان قد أعلن الثلاثاء قبل الماضي، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل، عقده الاحترافي الأول مع النادي.
أرسنال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
مجتمع
موهبة مصرية جديدة توقع على عقد احترافي مع أرسنال الإنجليزي
15 يوليو, 15:51 GMT
وأكد أرسنال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب كاميرون، قد وقّع عقدا احترافيا مع النادي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه لأكاديمية النادي اللندني، في ديسمبر 2021.

ومن جهته، عبّر كاميرون إسماعيل، البالغ من العمر 18 عاما، عن فخره واعتزازه بتوقيع أول عقد احترافي له في مسيرته الكروية مع نادي أرسنال، واصفًا هذه الخطوة بأنها "حلم تحقق بعد انتظار طويل".

وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل، إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم نادي مانشستر سيتي.
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