https://sarabic.ae/20250723/ليفربول-يعلن-تعاقده-مع-مصري-آخر-ليصبح-زميلا-لصلاح-1102953222.html
ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح
ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح
سبوتنيك عربي
وقّع اللاعب المصري الشاب كريم أحمد، البالغ من العمر 18 عاما، أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تعزز وجود المواهب المصرية في النادي الملقب... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب بيان رسمي صادر عن النادي، بدأ أحمد مشواره مع أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة، وأظهر تألقًا لافتًا في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عاما، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث سجل هدفا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث.ووفقا للبيان، يستطيع أحمد، بفضل قدراته المميزة، اللعب كمهاجم أو في مركز الوسط الهجومي، معتمدًا على إبداعه في اختراق دفاعات الخصوم.وتألق أحمد، خلال الموسم الماضي، مع فريق تحت 18 عاما، مسجلا 7 أهداف وصانعا 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب أمام بولونيا ولايبزيغ.ومع انتقاله إلى فريق تحت 21 عاما في موسم 2025-2026، سيواصل أحمد تطوره تحت قيادة المدرب الجديد روب بيج.يذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي، كان قد أعلن الثلاثاء قبل الماضي، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل، عقده الاحترافي الأول مع النادي.وأكد أرسنال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب كاميرون، قد وقّع عقدا احترافيا مع النادي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه لأكاديمية النادي اللندني، في ديسمبر 2021.وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل، إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم نادي مانشستر سيتي.
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https://sarabic.ae/20250715/موهبة-مصرية-جديدة-توقع-على-عقد-احترافي-مع-أرسنال-الإنجليزي-1102707563.html
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بريطانيا, منوعات, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم
بريطانيا, منوعات, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم
ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح
وقّع اللاعب المصري الشاب كريم أحمد، البالغ من العمر 18 عاما، أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تعزز وجود المواهب المصرية في النادي الملقب بـ"الريدز".
وبحسب بيان رسمي صادر عن النادي، بدأ أحمد مشواره مع أكاديمية ليفربول
منذ سن السادسة، وأظهر تألقًا لافتًا في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عاما، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث سجل هدفا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث.
ووفقا للبيان، يستطيع أحمد، بفضل قدراته المميزة، اللعب كمهاجم أو في مركز الوسط الهجومي، معتمدًا على إبداعه في اختراق دفاعات الخصوم.
وتألق أحمد، خلال الموسم الماضي، مع فريق تحت 18 عاما، مسجلا 7 أهداف وصانعا 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب أمام بولونيا ولايبزيغ.
ومع انتقاله إلى فريق تحت 21 عاما في موسم 2025-2026، سيواصل أحمد تطوره تحت قيادة المدرب الجديد روب بيج.
ويأتي انضمام أحمد، ليُضاف إلى رحلة مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، في إلهام جيل جديد من اللاعبين المصريين على الساحة العالمية.
يذكر أن نادي أرسنال
الإنجليزي، كان قد أعلن الثلاثاء قبل الماضي، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل، عقده الاحترافي الأول مع النادي.
وأكد أرسنال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب كاميرون، قد وقّع عقدا احترافيا مع النادي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه لأكاديمية النادي اللندني، في ديسمبر 2021.
ومن جهته، عبّر كاميرون إسماعيل، البالغ من العمر 18 عاما، عن فخره واعتزازه بتوقيع أول عقد احترافي له في مسيرته الكروية مع نادي أرسنال، واصفًا هذه الخطوة بأنها "حلم تحقق بعد انتظار طويل".
وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل، إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح
، نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم نادي مانشستر سيتي.