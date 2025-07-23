https://sarabic.ae/20250723/ليفربول-يعلن-تعاقده-مع-مصري-آخر-ليصبح-زميلا-لصلاح-1102953222.html

ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح

ليفربول يعلن تعاقده مع مصري آخر ليصبح زميلا لصلاح

سبوتنيك عربي

وقّع اللاعب المصري الشاب كريم أحمد، البالغ من العمر 18 عاما، أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول الإنجليزي، في خطوة تعزز وجود المواهب المصرية في النادي الملقب... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T15:14+0000

2025-07-23T15:14+0000

2025-07-23T15:14+0000

مجتمع

بريطانيا

منوعات

أخبار مصر الآن

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099944716_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5bef2ef2804de68ce90d99639de45a91.jpg

وبحسب بيان رسمي صادر عن النادي، بدأ أحمد مشواره مع أكاديمية ليفربول منذ سن السادسة، وأظهر تألقًا لافتًا في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عاما، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث سجل هدفا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب أمام بورنموث.ووفقا للبيان، يستطيع أحمد، بفضل قدراته المميزة، اللعب كمهاجم أو في مركز الوسط الهجومي، معتمدًا على إبداعه في اختراق دفاعات الخصوم.وتألق أحمد، خلال الموسم الماضي، مع فريق تحت 18 عاما، مسجلا 7 أهداف وصانعا 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في مباريات دوري أبطال أوروبا للشباب أمام بولونيا ولايبزيغ.ومع انتقاله إلى فريق تحت 21 عاما في موسم 2025-2026، سيواصل أحمد تطوره تحت قيادة المدرب الجديد روب بيج.يذكر أن نادي أرسنال الإنجليزي، كان قد أعلن الثلاثاء قبل الماضي، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل، عقده الاحترافي الأول مع النادي.وأكد أرسنال، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب كاميرون، قد وقّع عقدا احترافيا مع النادي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه لأكاديمية النادي اللندني، في ديسمبر 2021.وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل، إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم نادي مانشستر سيتي.

https://sarabic.ae/20250715/ليفربول-يستهدف-صفقة-مدوية-لضم-فينيسيوس-جونيور-1102714280.html

https://sarabic.ae/20250715/موهبة-مصرية-جديدة-توقع-على-عقد-احترافي-مع-أرسنال-الإنجليزي-1102707563.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, منوعات, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم