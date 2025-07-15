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موهبة مصرية جديدة توقع على عقد احترافي مع أرسنال الإنجليزي
موهبة مصرية جديدة توقع على عقد احترافي مع أرسنال الإنجليزي
سبوتنيك عربي
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل عقده الاحترافي الأول مع النادي. 15.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-15T15:51+0000
2025-07-15T15:51+0000
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وأكد أرسنال عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب كاميرون قد وقع على عقد احترافي مع النادي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه لأكاديمية النادي اللندني في ديسمبر/كانون الأول 2021.ومن جهته، عبر كاميرون إسماعيل البالغ من العمر 18 عاما عن فخره واعتزازه بتوقيع أول عقد احترافي له في مسيرته الكروية مع نادي أرسنال، واصفا هذه الخطوة بأنها "حلم تحقق بعد انتظار طويل".وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش مهاجم نادي مانشستر سيتي.قال إسماعيل في حديثه لموقع أرسنال الرسمي: "هذا يوم مهم، يوم حلمت به منذ زمن طويل. إنها لحظة فخر كبيرة لي، خاصة كونه ناديَّ المفضل منذ الطفولة".وأضاف قائلا: "نشأت في إزلنغتون، حيث أرى جماهير أرسنال دائما وأسمع أناشيد الفريق. الآن، أصبحت جزءا من هذا التاريخ، وأبذل كل جهدي لتحقيق المزيد".ويشار إلى أن كاميرون إسماعيل ولد ونشأ في حي "إزلنغتون" القريب من ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، وانضم إلى أكاديمية أرسنال في العام 2021، حيث تدرج في الفئات السنية حتى حصل على الفرصة الأولى للاحتراف.تم استدعاء إسماعيل إلى تشكيلة منتخب مصر تحت 20 عاما، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفراعنة حتى الآن.في وقت شارك إسماعيل أساسيا مع فريق أرسنال تحت 18 عاما، في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذه الفئة، خلال الموسم الماضي، كما لعب عدة مواجهات مع فريق تحت 21 عاما في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية.
https://sarabic.ae/20250105/بعد-مباراة-آرسنال-حارس-نيوكاسل-الإنجليزي-ينضم-إلى-الشباب-السعودي-1096501503.html
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منتخب مصر الوطني, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح
منتخب مصر الوطني, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح

موهبة مصرية جديدة توقع على عقد احترافي مع أرسنال الإنجليزي

15:51 GMT 15.07.2025
© Nawa.psأرسنال
أرسنال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2025
© Nawa.ps
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رسميا توقيع الظهير الأيسر المصري الشاب كاميرون إسماعيل عقده الاحترافي الأول مع النادي.
وأكد أرسنال عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب كاميرون قد وقع على عقد احترافي مع النادي بعد تألقه اللافت منذ انضمامه لأكاديمية النادي اللندني في ديسمبر/كانون الأول 2021.
ومن جهته، عبر كاميرون إسماعيل البالغ من العمر 18 عاما عن فخره واعتزازه بتوقيع أول عقد احترافي له في مسيرته الكروية مع نادي أرسنال، واصفا هذه الخطوة بأنها "حلم تحقق بعد انتظار طويل".
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وبتلك الخطوة، ينضم كاميرون إسماعيل إلى قائمة اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول، وعمر مرموش مهاجم نادي مانشستر سيتي.
قال إسماعيل في حديثه لموقع أرسنال الرسمي: "هذا يوم مهم، يوم حلمت به منذ زمن طويل. إنها لحظة فخر كبيرة لي، خاصة كونه ناديَّ المفضل منذ الطفولة".
وأضاف قائلا: "نشأت في إزلنغتون، حيث أرى جماهير أرسنال دائما وأسمع أناشيد الفريق. الآن، أصبحت جزءا من هذا التاريخ، وأبذل كل جهدي لتحقيق المزيد".
ويشار إلى أن كاميرون إسماعيل ولد ونشأ في حي "إزلنغتون" القريب من ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن، وانضم إلى أكاديمية أرسنال في العام 2021، حيث تدرج في الفئات السنية حتى حصل على الفرصة الأولى للاحتراف.
تم استدعاء إسماعيل إلى تشكيلة منتخب مصر تحت 20 عاما، رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفراعنة حتى الآن.
في وقت شارك إسماعيل أساسيا مع فريق أرسنال تحت 18 عاما، في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذه الفئة، خلال الموسم الماضي، كما لعب عدة مواجهات مع فريق تحت 21 عاما في الدوري الإنجليزي للدرجة الثانية.
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