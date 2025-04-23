https://sarabic.ae/20250423/الاتحاد-الفرنسي-يوقف-حكم-الريال-وأرسنال-بسبب-كارثة-تحكيمية-1099830383.html

الاتحاد الفرنسي يوقف حكم الريال وأرسنال بسبب "كارثة" تحكيمية

الاتحاد الفرنسي يوقف حكم الريال وأرسنال بسبب "كارثة" تحكيمية

سبوتنيك عربي

قررت اللجنة الفنية للتحكيم التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف الحكم الدولي فرانسوا ليتكسييه عن إدارة مباراة الإياب بين ريال مدريد وأرسنال في ربع نهائي... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T16:20+0000

2025-04-23T16:20+0000

2025-04-23T16:20+0000

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وكانت المباراة التي انتهت بفوز ليون 2-1 قد شهدت موقفاً جدلياً عندما أظهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب لوكاس ستاسين بعد تسجيله هدف التقدم في الدقيقة 12، بسبب تدخله على كورنتان توليسو، قبل أن يتراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، مما سمح للاعب بالاستمرار وتسجيل هدف الفوز لاحقاً، حسبما أوردت قناة "العربية".وأدى هذا القرار إلى استبعاد ليتكسييه من إدارة مباريات الجولة 31 من الدوري الفرنسي، حيث سيحل مكانه الحكم ويلي ديلاجود في قمة باريس سان جيرمان ونيس.يذكر أن ديلاجود نفسه كان قد تعرض لانتقادات حادة من لجنة التحكيم مؤخراً بسبب تقديمه زاوية كاميرا خاطئة للحكم الرئيسي خلال إحدى المباريات، ورغم ذلك تمت الموافقة على مشاركته هذا الأسبوع.وكان ليتكسييه الذي تم اختياره كأفضل حكم في العالم لعام 2024، قد أدار 27 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 13 مباراة في الدوري الفرنسي.من جانبه، عبر أنطوان كومبواريه مدرب نانت عن استيائه الشديد من أداء ليتكسييه، قائلاً: "الحكم الذي أدار مباراة ريال مدريد ضد أرسنال الأسبوع الماضي يحتاج للراحة مثل اللاعبين تماماً. مجرد كونه مصنفاً كأفضل حكم لا يعني أنه يجب عليه العمل في كل المباريات. إنه بشر مثل أي شخص آخر ويتعرض لضغوط هائلة، تماماً كما يحدث مع اللاعبين. عليه أن يأخذ قسطاً من الراحة بين الحين والآخر".

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رياضة, منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد