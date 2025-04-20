https://sarabic.ae/20250420/الإصابة-قد-تحرم-برشلونة-من-مشاركة-ليفاندوفسكي-أمام-ريال-مدريد-1099735401.html
الإصابة قد تحرم برشلونة من مشاركة ليفاندوفسكي أمام ريال مدريد
الإصابة قد تحرم برشلونة من مشاركة ليفاندوفسكي أمام ريال مدريد
سبوتنيك عربي
كشف نادي برشلونة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد خروجه مصابًا خلال مباراة الفريق مع سيلتا فيجو، التي أقيمت أمس السبت، ضمن... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T18:32+0000
2025-04-20T18:32+0000
2025-04-20T18:32+0000
مجتمع
رياضة
نادي برشلونة
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104506/95/1045069520_0:100:3287:1949_1920x0_80_0_0_78fc9163c5bbec468d57b5fee40168b7.jpg
وأعلن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، إصابة ليفاندوفسكي في عضلات الفخذ الخلفية، مشيرا إلى أنه غادر أرض الملعب وهو يمسك بساقه اليسرى، في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي حسمها برشلونة بهدف قاتل في الدقيقة 98، ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري ويقترب من حسم اللقب.وجاء في بيان رسمي للنادي الكتالوني، اليوم الأحد، أن الفحوص الطبية أظهرت إصابة اللاعب في العضلة النصف الوترية من الفخذ الأيسر، مؤكدًا أن موعد عودته للتدريبات الجماعية سيُحدد بناءً على تطور حالته الصحية.النادي لم يوضح مدة الغياب المتوقعة، إلا أن تقارير صحفية إسبانية رجّحت أن يغيب اللاعب لنحو ثلاثة أسابيع، ما يهدد مشاركته في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد مطلع الأسبوع المقبل.إصابة ليفاندوفيسكي قد تشكل ضربة موجعة لبرشلونة، الذي يستعد أيضًا لمواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعل غياب هدافه الأول تحديًا كبيرًا للمدرب تشافي هيرنانديز خلال الفترة المقبلة.يُذكر أن ليفاندوفسكي يتصدر جدول هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، متفوقًا بثلاثة أهداف على كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وقد سجل حتى الآن 40 هدفًا في جميع المسابقات.
https://sarabic.ae/20250330/برشلونة-يفوز-على-جيرونا-برباعية-ويستعيد-صدارة-الدوري-الإسباني-فيديو-1099085709.html
https://sarabic.ae/20241012/موقعة-نارية-بين-رونالدو-وليفاندوفسكي-1093684488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104506/95/1045069520_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9e531f11a2873373c7634792880daafe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني
رياضة, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني
الإصابة قد تحرم برشلونة من مشاركة ليفاندوفسكي أمام ريال مدريد
كشف نادي برشلونة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد خروجه مصابًا خلال مباراة الفريق مع سيلتا فيجو، التي أقيمت أمس السبت، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني "الليغا".
وأعلن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، إصابة ليفاندوفسكي في عضلات الفخذ الخلفية، مشيرا إلى أنه غادر أرض الملعب وهو يمسك بساقه اليسرى، في اللحظات الأخيرة من المباراة، التي حسمها برشلونة بهدف قاتل في الدقيقة 98، ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري ويقترب من حسم اللقب.
وجاء في بيان رسمي للنادي الكتالوني، اليوم الأحد، أن الفحوص الطبية أظهرت إصابة اللاعب
في العضلة النصف الوترية من الفخذ الأيسر، مؤكدًا أن موعد عودته للتدريبات الجماعية سيُحدد بناءً على تطور حالته الصحية.
النادي لم يوضح مدة الغياب المتوقعة، إلا أن تقارير صحفية إسبانية رجّحت أن يغيب اللاعب لنحو ثلاثة أسابيع، ما يهدد مشاركته في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد مطلع الأسبوع المقبل.
12 أكتوبر 2024, 14:47 GMT
إصابة ليفاندوفيسكي قد تشكل ضربة موجعة لبرشلونة، الذي يستعد أيضًا لمواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعل غياب هدافه الأول تحديًا كبيرًا للمدرب تشافي هيرنانديز خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن ليفاندوفسكي يتصدر جدول هدافي الدوري الإسباني
هذا الموسم برصيد 25 هدفًا، متفوقًا بثلاثة أهداف على كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وقد سجل حتى الآن 40 هدفًا في جميع المسابقات.