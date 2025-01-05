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بعد مباراة آرسنال.. حارس نيوكاسل الإنجليزي ينضم إلى الشباب السعودي
بعد مباراة آرسنال.. حارس نيوكاسل الإنجليزي ينضم إلى الشباب السعودي
سبوتنيك عربي
يصل اللاعب السلوفاكي مارتن دوبرافكا، حارس مرمى فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، إلى السعودية الأسبوع الجاري، تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى الشباب. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T13:25+0000
2025-01-05T13:25+0000
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وذكرت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأحد، أنه فور نهاية مواجهة فريق نيوكاسل أمام أرسنال الإنجليزي، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، سيصل دوبرافكا إلى الرياض للانضمام إلى نادي الشباب.ونقلت عن مصادر أن "إدارة فريق الشباب السعودي اتفقت مع دوبرافكا على كافة التفاصيل، ولم يتبق سوى موافقة لجنة الاستدامة المالية لحسم التعاقد رسميا مع حارس المرمى في الميركاتو الشتوي الجاري عوضا عن الدولي الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو".وكان سيونج كيو قد انتهى موسمه مع "الليوث" بعد تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي.ويشار إلى أن عقد مارتن البالغ من العمر 35 عاما ينتهي مع نيوكاسل في يونيو 2025، ودافع عن ألوان فريق نيوكاسل الإنجليزي في 165 مباراة بمختلف المسابقات، واستقبل 226 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 48 مباراة.وكان مارتن دوبرافكا أساسيا في مباراة فريق نيوكاسل أمام توتنهام، السبت الماضي، التي فاز بها بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن الجولة الـ 20 من منافسات الإنجليزي الدوري الممتاز.ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 35 في المركز الخامس في جدول ترتيب "بريميرليج"، بينما توقف رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.
https://sarabic.ae/20210114/الهلال-والشباب-يتنافسان-على-صدارة-الدوري-السعودي-1047792009.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي نيوكاسل الإنجليزي
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي نيوكاسل الإنجليزي

بعد مباراة آرسنال.. حارس نيوكاسل الإنجليزي ينضم إلى الشباب السعودي

13:25 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Ian Waltonنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي
نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Ian Walton
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يصل اللاعب السلوفاكي مارتن دوبرافكا، حارس مرمى فريق نيوكاسل الإنجليزي لكرة القدم، إلى السعودية الأسبوع الجاري، تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى الشباب.
وذكرت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأحد، أنه فور نهاية مواجهة فريق نيوكاسل أمام أرسنال الإنجليزي، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، سيصل دوبرافكا إلى الرياض للانضمام إلى نادي الشباب.
النجم السوري عمر السومة لاعب فريق الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2021
مجتمع
الهلال والشباب يتنافسان على صدارة الدوري السعودي
14 يناير 2021, 08:31 GMT
ونقلت عن مصادر أن "إدارة فريق الشباب السعودي اتفقت مع دوبرافكا على كافة التفاصيل، ولم يتبق سوى موافقة لجنة الاستدامة المالية لحسم التعاقد رسميا مع حارس المرمى في الميركاتو الشتوي الجاري عوضا عن الدولي الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو".
وكان سيونج كيو قد انتهى موسمه مع "الليوث" بعد تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي.
ويشار إلى أن عقد مارتن البالغ من العمر 35 عاما ينتهي مع نيوكاسل في يونيو 2025، ودافع عن ألوان فريق نيوكاسل الإنجليزي في 165 مباراة بمختلف المسابقات، واستقبل 226 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 48 مباراة.
وكان مارتن دوبرافكا أساسيا في مباراة فريق نيوكاسل أمام توتنهام، السبت الماضي، التي فاز بها بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن الجولة الـ 20 من منافسات الإنجليزي الدوري الممتاز.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 35 في المركز الخامس في جدول ترتيب "بريميرليج"، بينما توقف رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.
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