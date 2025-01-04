https://sarabic.ae/20250104/نيوكاسل-يفوز-على-توتنهام-بالدوري-الإنجليزي-2-1-فيديو-1096478263.html
نيوكاسل يفوز على توتنهام بالدوري الإنجليزي 2-1... فيديو
نيوكاسل يفوز على توتنهام بالدوري الإنجليزي 2-1... فيديو
سبوتنيك عربي
حقق نادي نيوكاسل يونايتد، الفوز على نظيره توتنهام هوتسبر، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T16:15+0000
2025-01-04T16:15+0000
2025-01-04T16:15+0000
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افتتح دومينيك سولانكي أهداف المباراة لصالح توتنهام في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، فيما تمكن أنتوني جوردون من تسجيل هدف التعادل سريعاً في الدقيقة 6 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.ويعتبر هذا هو الفوز الخامس على التوالي لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، في سلسلة بدأت أمام ليستر سيتي ثم إيبسويتش تاون، ثم أستون فيلا، ثم مانشستر يونايتد وأخيراً أمام توتنهام.ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 35 في المركز الخامس في جدول ترتيب "بريميرليج"، بينما توقف رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.
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أخبار الدوري الإنجليزي, نادي نيوكاسل الإنجليزي, نادي توتنهام, رياضة, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي نيوكاسل الإنجليزي, نادي توتنهام, رياضة, الأخبار
نيوكاسل يفوز على توتنهام بالدوري الإنجليزي 2-1... فيديو
حقق نادي نيوكاسل يونايتد، الفوز على نظيره توتنهام هوتسبر، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح دومينيك سولانكي أهداف المباراة لصالح توتنهام في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، فيما تمكن أنتوني جوردون من تسجيل هدف التعادل سريعاً في الدقيقة 6 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.
ويعتبر هذا هو الفوز الخامس على التوالي لنيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، في سلسلة بدأت أمام ليستر سيتي ثم إيبسويتش تاون، ثم أستون فيلا، ثم مانشستر يونايتد وأخيراً أمام توتنهام.
ورفع نيوكاسل
رصيده إلى النقطة 35 في المركز الخامس في جدول ترتيب "بريميرليج"، بينما توقف رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.