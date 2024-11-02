نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال... شاهد هدف المباراة.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لبنان يحمل إسرائيل مسؤولية فشل مساعي وقف إطلاق النار، وإيران تلمح لمراجعة عقيدتها النووية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241102/نيوكاسل-يونايتد-ضد-آرسنال-شاهد-هدف-المباراة-فيديو---1094430224.html
نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال... شاهد هدف المباراة.. فيديو
نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال... شاهد هدف المباراة.. فيديو
سبوتنيك عربي
فاز نادي نيوكاسل على منافسه أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T15:43+0000
2024-11-02T15:43+0000
مجتمع
رياضة
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094429970_0:16:850:494_1920x0_80_0_0_6ffe31916c354a949a8a9ba4cfcaaf2f.jpg
وسجل ألكسندر إيزاك هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 12. وبتلك النتيجة وصل رصيد نيوكاسل لـ15 نقطة يحتل بها المركز الثامن.أما أرسنال فتجمد رصيده عند 18 نقطة يحتل بها المركز الثالث.وحلّ أرسنال ضيفا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك لملاقاته في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.وتعدّ هذه هي ثاني خسارة لأرسنال الموسم الجاري بعد الهزيمة سابقا ضد بورنموث.بدأت المباراة بشكل هادئ وسط سيطرة من نيوكاسل على الكرة. وفي الدقيقة 12 أرسل أنتوني جوردون عرضية من الناحية اليمنى قابلها إيزاك برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.وأرسل جابرييل مارتينيلي عرضية لكن دفاع نيوكاسل شتتها. حاول بوكايو ساكا إرسال تمريرة داخل منطقة جزاء نيوكاسل لكن دفاع أصحاب الأرض شتت الكرة.ظلت أحداث المباراة هادئة للغاية فيما تبقى من أحداث الشوط الأول وحتى الشوط الثاني. إذ أنه خلال المباراة سدد نيوكاسل مرتين فقط على مرمى أرسنال واحدة منهما كانت هدف المباراة.أما أرسنال ففشل في تسديد أي كرة متقنة على مرمى نيوكاسل. وسدد ديكلان رايس كرة زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، كاد رايس يدرك التعادل برأسية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل كذلك.وعلى الرغم من سيطرة أرسنال على الكرة وضغطه الهجومي، لكنه فشل في هز الشباك لتنتهي المباراة بخسارته.
https://sarabic.ae/20240928/مانشستر-سيتي-يتعادل-مع-نيوكاسل-في-الدوري-الإنجليزي-ويواصل-نزيف-النقاط-1093216201.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094429970_86:0:766:510_1920x0_80_0_0_609a9431e5e230192539826539e2ffd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن

نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال... شاهد هدف المباراة.. فيديو

15:43 GMT 02.11.2024
نيوكاسل إكس
نيوكاسل إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
تابعنا عبر
فاز نادي نيوكاسل على منافسه أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت.
وسجل ألكسندر إيزاك هدف المباراة الوحيد برأسية في الدقيقة 12. وبتلك النتيجة وصل رصيد نيوكاسل لـ15 نقطة يحتل بها المركز الثامن.
أما أرسنال فتجمد رصيده عند 18 نقطة يحتل بها المركز الثالث.
وحلّ أرسنال ضيفا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك لملاقاته في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
مجتمع
مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي ويواصل "نزيف" النقاط
28 سبتمبر, 14:49 GMT
وتعدّ هذه هي ثاني خسارة لأرسنال الموسم الجاري بعد الهزيمة سابقا ضد بورنموث.
بدأت المباراة بشكل هادئ وسط سيطرة من نيوكاسل على الكرة. وفي الدقيقة 12 أرسل أنتوني جوردون عرضية من الناحية اليمنى قابلها إيزاك برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.
وأرسل جابرييل مارتينيلي عرضية لكن دفاع نيوكاسل شتتها. حاول بوكايو ساكا إرسال تمريرة داخل منطقة جزاء نيوكاسل لكن دفاع أصحاب الأرض شتت الكرة.
ظلت أحداث المباراة هادئة للغاية فيما تبقى من أحداث الشوط الأول وحتى الشوط الثاني. إذ أنه خلال المباراة سدد نيوكاسل مرتين فقط على مرمى أرسنال واحدة منهما كانت هدف المباراة.
أما أرسنال ففشل في تسديد أي كرة متقنة على مرمى نيوكاسل. وسدد ديكلان رايس كرة زاحفة مرت بجوار المرمى بقليل.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع، كاد رايس يدرك التعادل برأسية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل كذلك.
وعلى الرغم من سيطرة أرسنال على الكرة وضغطه الهجومي، لكنه فشل في هز الشباك لتنتهي المباراة بخسارته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:49 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل31 أكتوبر, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل31 أكتوبر, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала