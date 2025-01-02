https://sarabic.ae/20250102/الأهلي-السعودي-يراقب-مدافعي-الهلال-والشباب-1096415855.html
الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب
الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب
سبوتنيك عربي
طلب المدرب الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الألماني ماتياس يايسله، من مسؤولي ناديه التعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T11:54+0000
2025-01-02T11:54+0000
2025-01-02T11:54+0000
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ونقلت صحيفة "الرياضية"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر أن شركة النادي الأهلي وبالتشاور مع يايسله، وضعوا أكثر من خيار محلي لتدعيم خط الدفاع.ومن بين هذه الخيارات اللاعب نادر الشراري، مدافع الشباب، وخليفة الدوسري، مدافع الهلال، فضلا عن مخير الرشيدي، مدافع فريق الفيحاء، ويفترض إجراء المفاوضات مع هذه الأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة.وانطلقت فترة الانتقالات الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2024 ـ 2025، في دوري "روشن" السعودي، أمس الأربعاء، حيث يستمر الـ"ميركاتو" الشتوي، حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.ويشار إلى أن المدير الفني لأهلي جدة السعودي، قد صرح بأنه أطلع ناديه السعودي على احتياجاته خلال الفترة المقبلة، وأهمها حاجة الفريق لجناح أيسر لسد فراغ رحيل سانت ماكسيمان، اللاعب رقم 6 والظهير الأيسر، وذلك في ظل المنافسة القوية التي يخوضها خاصة مع استمراره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهل الفريق للدور التالي للبطولة.وكان لوكمان قد تألق خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في المواجهة التي جمعت الفريقين أخيرا بدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك "النادي الملكي".ونجح اللاعب النيجيري لوكمان، في تسجيل 17 هدفا الموسم الماضي، منهم ثلاثية في نهائي الدوري الأوروبي، في وقت انضم إلى الفريق الإيطالي في أغسطس/ آب 2022، بعقد لمدة 4 سنوات.
https://sarabic.ae/20241212/آرسنال-يستهدف-التعاقد-مع-صفقة-الأهلي-السعودي-1095716572.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد
الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب
طلب المدرب الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الألماني ماتياس يايسله، من مسؤولي ناديه التعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونقلت صحيفة
"الرياضية"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر أن شركة النادي الأهلي وبالتشاور مع يايسله، وضعوا أكثر من خيار محلي لتدعيم خط الدفاع.
ومن بين هذه الخيارات اللاعب نادر الشراري، مدافع الشباب، وخليفة الدوسري، مدافع الهلال، فضلا عن مخير الرشيدي، مدافع فريق الفيحاء، ويفترض إجراء المفاوضات مع هذه الأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة.
12 ديسمبر 2024, 08:52 GMT
وانطلقت فترة الانتقالات الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2024 ـ 2025، في دوري "روشن" السعودي، أمس الأربعاء، حيث يستمر الـ"ميركاتو" الشتوي، حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويشار إلى أن المدير الفني لأهلي جدة السعودي
، قد صرح بأنه أطلع ناديه السعودي على احتياجاته خلال الفترة المقبلة، وأهمها حاجة الفريق لجناح أيسر لسد فراغ رحيل سانت ماكسيمان، اللاعب رقم 6 والظهير الأيسر، وذلك في ظل المنافسة القوية التي يخوضها خاصة مع استمراره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهل الفريق للدور التالي للبطولة.
ويأتي هذا في وقت طالبت جماهير الأهلي السعودي إدارة فريقها بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد، على رأسهم اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان، البالغ من العمر 27 عاماً، المتألق مع فريق أتالانتا الإيطالي.
وكان لوكمان قد تألق خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني
في المواجهة التي جمعت الفريقين أخيرا بدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك "النادي الملكي".
ونجح اللاعب النيجيري لوكمان، في تسجيل 17 هدفا الموسم الماضي، منهم ثلاثية في نهائي الدوري الأوروبي، في وقت انضم إلى الفريق الإيطالي في أغسطس/ آب 2022، بعقد لمدة 4 سنوات.