الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب

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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20250102/الأهلي-السعودي-يراقب-مدافعي-الهلال-والشباب-1096415855.html
الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب
الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب
سبوتنيك عربي
طلب المدرب الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الألماني ماتياس يايسله، من مسؤولي ناديه التعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "الرياضية"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر أن شركة النادي الأهلي وبالتشاور مع يايسله، وضعوا أكثر من خيار محلي لتدعيم خط الدفاع.ومن بين هذه الخيارات اللاعب نادر الشراري، مدافع الشباب، وخليفة الدوسري، مدافع الهلال، فضلا عن مخير الرشيدي، مدافع فريق الفيحاء، ويفترض إجراء المفاوضات مع هذه الأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة.وانطلقت فترة الانتقالات الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2024 ـ 2025، في دوري "روشن" السعودي، أمس الأربعاء، حيث يستمر الـ"ميركاتو" الشتوي، حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.ويشار إلى أن المدير الفني لأهلي جدة السعودي، قد صرح بأنه أطلع ناديه السعودي على احتياجاته خلال الفترة المقبلة، وأهمها حاجة الفريق لجناح أيسر لسد فراغ رحيل سانت ماكسيمان، اللاعب رقم 6 والظهير الأيسر، وذلك في ظل المنافسة القوية التي يخوضها خاصة مع استمراره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهل الفريق للدور التالي للبطولة.وكان لوكمان قد تألق خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في المواجهة التي جمعت الفريقين أخيرا بدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك "النادي الملكي".ونجح اللاعب النيجيري لوكمان، في تسجيل 17 هدفا الموسم الماضي، منهم ثلاثية في نهائي الدوري الأوروبي، في وقت انضم إلى الفريق الإيطالي في أغسطس/ آب 2022، بعقد لمدة 4 سنوات.
https://sarabic.ae/20241212/آرسنال-يستهدف-التعاقد-مع-صفقة-الأهلي-السعودي-1095716572.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار, أخبار نادي ريال مدريد

الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب

11:54 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Youssed Abdenالدوري السعودي
الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Youssed Abden
تابعنا عبر
طلب المدرب الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الألماني ماتياس يايسله، من مسؤولي ناديه التعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ونقلت صحيفة "الرياضية"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر أن شركة النادي الأهلي وبالتشاور مع يايسله، وضعوا أكثر من خيار محلي لتدعيم خط الدفاع.
ومن بين هذه الخيارات اللاعب نادر الشراري، مدافع الشباب، وخليفة الدوسري، مدافع الهلال، فضلا عن مخير الرشيدي، مدافع فريق الفيحاء، ويفترض إجراء المفاوضات مع هذه الأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة.
آرسنال يحسم ديربي شمال لندن ويفوز على توتنهام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد 15 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
مجتمع
آرسنال يستهدف التعاقد مع صفقة الأهلي السعودي
12 ديسمبر 2024, 08:52 GMT
وانطلقت فترة الانتقالات الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2024 ـ 2025، في دوري "روشن" السعودي، أمس الأربعاء، حيث يستمر الـ"ميركاتو" الشتوي، حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
ويشار إلى أن المدير الفني لأهلي جدة السعودي، قد صرح بأنه أطلع ناديه السعودي على احتياجاته خلال الفترة المقبلة، وأهمها حاجة الفريق لجناح أيسر لسد فراغ رحيل سانت ماكسيمان، اللاعب رقم 6 والظهير الأيسر، وذلك في ظل المنافسة القوية التي يخوضها خاصة مع استمراره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهل الفريق للدور التالي للبطولة.

ويأتي هذا في وقت طالبت جماهير الأهلي السعودي إدارة فريقها بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد، على رأسهم اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان، البالغ من العمر 27 عاماً، المتألق مع فريق أتالانتا الإيطالي.

وكان لوكمان قد تألق خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في المواجهة التي جمعت الفريقين أخيرا بدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك "النادي الملكي".
ونجح اللاعب النيجيري لوكمان، في تسجيل 17 هدفا الموسم الماضي، منهم ثلاثية في نهائي الدوري الأوروبي، في وقت انضم إلى الفريق الإيطالي في أغسطس/ آب 2022، بعقد لمدة 4 سنوات.
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