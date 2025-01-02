https://sarabic.ae/20250102/الأهلي-السعودي-يراقب-مدافعي-الهلال-والشباب-1096415855.html

الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب

الأهلي السعودي يراقب مدافعي الهلال والشباب

سبوتنيك عربي

طلب المدرب الفني لفريق أهلي جدة السعودي، الألماني ماتياس يايسله، من مسؤولي ناديه التعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T11:54+0000

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ونقلت صحيفة "الرياضية"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر أن شركة النادي الأهلي وبالتشاور مع يايسله، وضعوا أكثر من خيار محلي لتدعيم خط الدفاع.ومن بين هذه الخيارات اللاعب نادر الشراري، مدافع الشباب، وخليفة الدوسري، مدافع الهلال، فضلا عن مخير الرشيدي، مدافع فريق الفيحاء، ويفترض إجراء المفاوضات مع هذه الأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة.وانطلقت فترة الانتقالات الثانية "الشتوية" للموسم الرياضي 2024 ـ 2025، في دوري "روشن" السعودي، أمس الأربعاء، حيث يستمر الـ"ميركاتو" الشتوي، حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.ويشار إلى أن المدير الفني لأهلي جدة السعودي، قد صرح بأنه أطلع ناديه السعودي على احتياجاته خلال الفترة المقبلة، وأهمها حاجة الفريق لجناح أيسر لسد فراغ رحيل سانت ماكسيمان، اللاعب رقم 6 والظهير الأيسر، وذلك في ظل المنافسة القوية التي يخوضها خاصة مع استمراره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تأهل الفريق للدور التالي للبطولة.وكان لوكمان قد تألق خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في المواجهة التي جمعت الفريقين أخيرا بدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك "النادي الملكي".ونجح اللاعب النيجيري لوكمان، في تسجيل 17 هدفا الموسم الماضي، منهم ثلاثية في نهائي الدوري الأوروبي، في وقت انضم إلى الفريق الإيطالي في أغسطس/ آب 2022، بعقد لمدة 4 سنوات.

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