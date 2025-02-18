https://sarabic.ae/20250218/أول-مفاجأة-في-دوري-أبطال-أوروبا-فاينورد-يطيح-بميلان-ويعبر-إلى-دور-الـ16-1097936665.html
أول مفاجأة في دوري أبطال أوروبا.. فاينورد يطيح بميلان ويعبر إلى دور الـ16
أول مفاجأة في دوري أبطال أوروبا.. فاينورد يطيح بميلان ويعبر إلى دور الـ16
سبوتنيك عربي
تأهل فاينورد الهولندي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه مضيفه ميلان الإيطالي، بطل أوروبا 7 مرات، بعد التعادل معه 1-1، اليوم الثلاثاء في إياب... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T21:25+0000
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وتقدم المكسيكي سانتياجو خيمينيز هدف التقدم لميلان بعد 40 ثانية فقط من بداية المباراة.وكاد ميلان أن يتقدم مجددا في الدقيقة 23 بعد تسديدة ارتدت لجواو فيلكس ارتدت من الحارس ليسددها ثيو هيرنانديز الذي سددها في القائم الأيسر.وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف نظيف.ونال ثيو هيرنانديز البطاقة الصفراء الثانية بعد ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء، ليشهر له الحكم الحمراء في الدقيقة 51 ليكمل ميلان المباراة منقوصا.ونجح فينورد في استغلال النقص العددي وسجل التعادل في الدقيقة 73 عن طريق البديل جوليان كارانزا لتهتز شباك ماينان.وحاول ميلان تسجيل هدف الفوز والتأهل خلال الدقائق الأخيرة ولكن نجح فينورد في الحفاظ على شباكه والخروج بالمباراة متأهلا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.ووصل نادي فاينورد إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 50 عاما.وسيواجه فاينورد أحد فريقي إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي في الدور التالي، عندما تقام قرعة ثمن النهائي من البطولة يوم الجمعة المقبل.
https://sarabic.ae/20250131/قرعة-ملحق-دوري-أبطال-أوروبا-مواجهة-مثيرة-بين-ريال-مدريد-ومانشستر-سيتي-1097348628.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار دوري أبطال أوروبا, الأخبار
أول مفاجأة في دوري أبطال أوروبا.. فاينورد يطيح بميلان ويعبر إلى دور الـ16
تأهل فاينورد الهولندي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد إقصائه مضيفه ميلان الإيطالي، بطل أوروبا 7 مرات، بعد التعادل معه 1-1، اليوم الثلاثاء في إياب الملحق، مستفيدا من فوزه بهدف نظيف ذهابا.
وتقدم المكسيكي سانتياجو خيمينيز هدف التقدم لميلان بعد 40 ثانية فقط من بداية المباراة.
وكاد ميلان أن يتقدم مجددا في الدقيقة 23 بعد تسديدة ارتدت لجواو فيلكس ارتدت من الحارس ليسددها ثيو هيرنانديز الذي سددها في القائم الأيسر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف نظيف.
ونال ثيو هيرنانديز البطاقة الصفراء الثانية بعد ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء، ليشهر له الحكم الحمراء في الدقيقة 51 ليكمل ميلان المباراة منقوصا.
ونجح فينورد في استغلال النقص العددي وسجل التعادل في الدقيقة 73 عن طريق البديل جوليان كارانزا لتهتز شباك ماينان.
وحاول ميلان تسجيل هدف الفوز والتأهل خلال الدقائق الأخيرة ولكن نجح فينورد في الحفاظ على شباكه والخروج بالمباراة متأهلا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ووصل نادي فاينورد إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 50 عاما.
وسيواجه فاينورد أحد فريقي إنتر ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي في الدور التالي، عندما تقام قرعة ثمن النهائي من البطولة يوم الجمعة المقبل.