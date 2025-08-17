عربي
إنتر ميلان يكشف حقيقة انتقال أوغلو إلى الهلال السعودي
إنتر ميلان يكشف حقيقة انتقال أوغلو إلى الهلال السعودي
كشف جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، حقيقة وجود مفاوضات بشأن انتقال لاعب الفريق هاكان أوغلو، إلى الهلال السعودي. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
وأجرت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأحد، لقاء خاصا مع ماروتا، أوضح من خلاله أن اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مستمر مع إنتر ميلان، ولا صحة لرحيله إلى أي نادٍ سعودي.وأكد ماروتا أيضا، أنه لا صحة لإجراء مفاوضات أخرى بين ناديي الهلال والنصر السعوديين مع بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان، مؤكدًا استمراره أيضا مع فريقه الإيطالي.وكانت تقارير صحافية إيطالية قد ربطت الثنائي بقطبي العاصمة، خلال الفترة الماضية، في ظل بحث مسؤولي الهلال السعودي عن مدير رياضي، فيما أكدت أن المهاجم التركي، دخل في مفاوضات مع النصر السعودي بعد رحيل الكولومبي جون دوران.ويشار إلى أن أوسيليو يتولى مهمة المدير الرياضي للإنتر منذ عام 2014، ولعب دورا في استقطاب سيموني إنزاجي، مدرب الهلال الحالي لقيادة دفة الفريق الإيطالي، آنذاك.بينما يلعب هاكان أوغلو (31 عاما) في الإنتر منذ العام 2021، ولعب مع الفريق 182 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.
كشف جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأحد، حقيقة وجود مفاوضات بشأن انتقال لاعب الفريق هاكان أوغلو، إلى الهلال السعودي.
وأجرت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأحد، لقاء خاصا مع ماروتا، أوضح من خلاله أن اللاعب التركي هاكان تشالهان أوغلو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مستمر مع إنتر ميلان، ولا صحة لرحيله إلى أي نادٍ سعودي.
وأكد ماروتا أيضا، أنه لا صحة لإجراء مفاوضات أخرى بين ناديي الهلال والنصر السعوديين مع بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان، مؤكدًا استمراره أيضا مع فريقه الإيطالي.
وقال ماروتا: "غير صحيح وجود مفاوضات رسمية من جانب الهلال والنصر للتعاقد مع المدير الرياضي وهاكان، هما لن يرحلا عن النادي، ومستمران بشكل طبيعي في الفترة المقبلة".
وكانت تقارير صحافية إيطالية قد ربطت الثنائي بقطبي العاصمة، خلال الفترة الماضية، في ظل بحث مسؤولي الهلال السعودي عن مدير رياضي، فيما أكدت أن المهاجم التركي، دخل في مفاوضات مع النصر السعودي بعد رحيل الكولومبي جون دوران.
ويشار إلى أن أوسيليو يتولى مهمة المدير الرياضي للإنتر منذ عام 2014، ولعب دورا في استقطاب سيموني إنزاجي، مدرب الهلال الحالي لقيادة دفة الفريق الإيطالي، آنذاك.
بينما يلعب هاكان أوغلو (31 عاما) في الإنتر منذ العام 2021، ولعب مع الفريق 182 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 38 هدفا، وقدم 32 تمريرة حاسمة.
