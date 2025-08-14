النصر السعودي يضم نجم بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250814/النصر-السعودي-يضم-نجم-بايرن-ميونيخ-مقابل-30-مليون-يورو-1103717655.html
النصر السعودي يضم نجم بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو
النصر السعودي يضم نجم بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي النصر السعودي عن إتمام اتفاقه مع نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان، اعتبارا من الموسم الكروي الجديد. 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T11:12+0000
2025-08-14T11:12+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار ألمانيا
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094511068_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_cbe97cd3117d78e1a48b15c7e69d281b.jpg
وكشف خبير سوق الانتقالات الأوروبي، فابريزيو رومانو، اليوم الخميس، أن بايرن ميونيخ وافق على انتقال كومان إلى النصر، حيث منح النادي الألماني اللاعب الضوء الأخضر للسفر إلى السعودية، وفقا لمواقع رياضية عالمية. ومن المنتظر أن يصل كومان إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية مع النصر، في خطوة تعزز طموحات الفريق في المنافسات المحلية والقارية.وهذه الصفقة هي الثالثة للنصر هذا الصيف على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشلسي، والإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.وكان نادي "النصر" السعودي قد أعلن، يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.وجاء الإعلان عبر منشور على منصة"إكس" أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي قائلا: "النصر للأبد".ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدأ فصلا جديدا، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".
https://sarabic.ae/20250810/مدافع-برشلونة-مارتينيز-ينضم-للنصر-السعودي-فيديو-1103575604.html
السعودية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094511068_48:0:581:400_1920x0_80_0_0_893ac65d4542cd0535eb8f3ea624dc19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار ألمانيا, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار ألمانيا, رياضة, منوعات

النصر السعودي يضم نجم بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو

11:12 GMT 14.08.2025
© Photo / wikipedia.orgنادي النصر السعودي
نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Photo / wikipedia.org
تابعنا عبر
أعلن نادي النصر السعودي عن إتمام اتفاقه مع نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع النجم الفرنسي كينغسلي كومان، اعتبارا من الموسم الكروي الجديد.
وكشف خبير سوق الانتقالات الأوروبي، فابريزيو رومانو، اليوم الخميس، أن بايرن ميونيخ وافق على انتقال كومان إلى النصر، حيث منح النادي الألماني اللاعب الضوء الأخضر للسفر إلى السعودية، وفقا لمواقع رياضية عالمية.

وأوضح رومانو أن الصفقة ستكلف خزينة النصر 30 مليون يورو، فيما سيوقع كومان عقدا يمتد لثلاث سنوات مع النادي السعودي.

ومن المنتظر أن يصل كومان إلى المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية مع النصر، في خطوة تعزز طموحات الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

وهذه الصفقة هي الثالثة للنصر هذا الصيف على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد ضم البرتغالي جواو فيليكس لاعب تشلسي، والإسباني إينيغو مارتينيز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برشلونة.
اللاعب الإسباني إينيغو مارتينيز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
مجتمع
مدافع برشلونة مارتينيز ينضم للنصر السعودي... فيديو
10 أغسطس, 15:24 GMT
وكان نادي "النصر" السعودي قد أعلن، يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.

وجاء الإعلان عبر منشور على منصة"إكس" أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي قائلا: "النصر للأبد".

ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدأ فصلا جديدا، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала