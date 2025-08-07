https://sarabic.ae/20250807/الهلال-السعودي-يشتري-عقد-مهاجم-ليفربول-1103473565.html
الهلال السعودي يشتري عقد مهاجم ليفربول
سبوتنيك عربي
2025-08-07T11:11+0000
2025-08-07T11:11+0000
2025-08-07T11:11+0000
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، بأن الهلال نجح في الاتفاق مع فريق ليفربول الإنجليزي في شراء المدة المتبقية من عقد نونيز، بمبلغ يصل إلى 65 مليون يورو.واتفق الناديان بينهما خلال الساعات القليلة الماضية، وتبقى إجراء الفحوص الطبية، والتوقيع على العقد رسميا. ويوم السبت الماضي، أفادت صحيفة "الرياضية" بأن ميلان والهلال يتزاحمان للحصول على خدمات الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم.وضع إدارة النادي الإيطالي اسم نونيز خيارا أساسيا لتعزيز مركز رأس الحربة في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث عرض مسؤولو ميلان على موكلي داروين نونيز مشروع النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لإقناعهم بفكرة الانتقال، مع إدراكهم صعوبة نيل موافقة ليفربول الذي يملك بطاقة اللاعب حتى يونيو 2028.وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع نونيز بعدما اشترط السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، وهو هدف فريق الأزرق الرئيس، الحصول على راتب يتخطى 60 مليون يورو سنويا من أجل الموافقة على الانتقال إلى الفريق السعودي.
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن إدارة الهلال السعودي اتفقت مع نظيرتها في ليفربول الإنجليزي على شراء المدة المتبقية من عقد الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الإنجليزي.
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، بأن الهلال نجح في الاتفاق مع فريق ليفربول الإنجليزي في شراء المدة المتبقية من عقد نونيز، بمبلغ يصل إلى 65 مليون يورو.
واتفق الناديان بينهما خلال الساعات القليلة الماضية، وتبقى إجراء الفحوص الطبية، والتوقيع على العقد رسميا.
ويوم السبت الماضي، أفادت صحيفة
"الرياضية" بأن ميلان والهلال يتزاحمان للحصول على خدمات الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم.
وضع إدارة النادي الإيطالي اسم نونيز خيارا أساسيا لتعزيز مركز رأس الحربة في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث عرض مسؤولو ميلان على موكلي داروين نونيز مشروع النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لإقناعهم بفكرة الانتقال، مع إدراكهم صعوبة نيل موافقة ليفربول الذي يملك بطاقة اللاعب حتى يونيو 2028.
وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي
قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع نونيز بعدما اشترط السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، وهو هدف فريق الأزرق الرئيس، الحصول على راتب يتخطى 60 مليون يورو سنويا من أجل الموافقة على الانتقال إلى الفريق السعودي.