https://sarabic.ae/20250929/وفي-الهريبة-كالغزال-مشهد-طريف-لعامل-توصيل-طلبات-نجا-بنفسه-من-محاولة-اعتقال-في-أمريكا-فيديو-1105438977.html
"وفي الهريبة كالغزال".. مشهد طريف لعامل توصيل طلبات نجا بنفسه من محاولة اعتقال في أمريكا.. فيديو
"وفي الهريبة كالغزال".. مشهد طريف لعامل توصيل طلبات نجا بنفسه من محاولة اعتقال في أمريكا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن عامل توصيل طلبات يستقل دراجة هوائية من الإفلات من محاولة اعتقال نفذها عشرات العناصر التابعين لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، في حادثة أثارت انتباه... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T20:23+0000
2025-09-29T20:23+0000
2025-09-29T20:23+0000
وسائط متعددة
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
شيكاغو
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105438807_0:47:606:387_1920x0_80_0_0_35eb05193f0d7802bea61f3acf96ed21.png
وبحسب شهود عيان، حاول عناصرالهجرة، توقيف عامل التوصيل بهدف ترحيله خارج البلاد، إلا أن الأخير تمكن بسهولة من الفرار، في مشهد أثار الدهشة، حيث فشل العناصر باللحاق به على الرغم من عددهم الكبير.ولم تصدر الوكالة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحادثة أو هوية العامل، في حين أشاد بعض المتابعين عبر شبكة الإنترنت بمهارة العامل وسرعة بديهته.وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول سياسات الهجرة والتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، خاصة في المدن التي أعلنت نفسها "ملاذات آمنة" مثل شيكاغو.الصين تكشف عن أكبر توربين هوائي عائم في العالم... فيديوبطل مصري يحطم رقما قياسيا بسحب سفينة وزنها 700 طن بأسنانه
الولايات المتحدة الأمريكية
شيكاغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105438807_0:0:516:387_1920x0_80_0_0_dc24bbf03d2912710509f488772d73d3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, شيكاغو, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, شيكاغو, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
"وفي الهريبة كالغزال".. مشهد طريف لعامل توصيل طلبات نجا بنفسه من محاولة اعتقال في أمريكا.. فيديو
تمكن عامل توصيل طلبات يستقل دراجة هوائية من الإفلات من محاولة اعتقال نفذها عشرات العناصر التابعين لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، في حادثة أثارت انتباه المارة وشغلت وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب شهود عيان، حاول عناصرالهجرة، توقيف عامل التوصيل بهدف ترحيله خارج البلاد، إلا أن الأخير تمكن بسهولة من الفرار، في مشهد أثار الدهشة، حيث فشل العناصر باللحاق به على الرغم من عددهم الكبير.
ولم تصدر الوكالة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحادثة أو هوية العامل، في حين أشاد بعض المتابعين عبر شبكة الإنترنت بمهارة العامل وسرعة بديهته.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول سياسات الهجرة والتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، خاصة في المدن التي أعلنت نفسها "ملاذات آمنة" مثل شيكاغو.