"وفي الهريبة كالغزال".. مشهد طريف لعامل توصيل طلبات نجا بنفسه من محاولة اعتقال في أمريكا.. فيديو

وبحسب شهود عيان، حاول عناصرالهجرة، توقيف عامل التوصيل بهدف ترحيله خارج البلاد، إلا أن الأخير تمكن بسهولة من الفرار، في مشهد أثار الدهشة، حيث فشل العناصر باللحاق به على الرغم من عددهم الكبير.ولم تصدر الوكالة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحادثة أو هوية العامل، في حين أشاد بعض المتابعين عبر شبكة الإنترنت بمهارة العامل وسرعة بديهته.وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول سياسات الهجرة والتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، خاصة في المدن التي أعلنت نفسها "ملاذات آمنة" مثل شيكاغو.الصين تكشف عن أكبر توربين هوائي عائم في العالم... فيديوبطل مصري يحطم رقما قياسيا بسحب سفينة وزنها 700 طن بأسنانه
تمكن عامل توصيل طلبات يستقل دراجة هوائية من الإفلات من محاولة اعتقال نفذها عشرات العناصر التابعين لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، في حادثة أثارت انتباه المارة وشغلت وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب شهود عيان، حاول عناصرالهجرة، توقيف عامل التوصيل بهدف ترحيله خارج البلاد، إلا أن الأخير تمكن بسهولة من الفرار، في مشهد أثار الدهشة، حيث فشل العناصر باللحاق به على الرغم من عددهم الكبير.
ولم تصدر الوكالة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الحادثة أو هوية العامل، في حين أشاد بعض المتابعين عبر شبكة الإنترنت بمهارة العامل وسرعة بديهته.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية حول سياسات الهجرة والتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، خاصة في المدن التي أعلنت نفسها "ملاذات آمنة" مثل شيكاغو.
