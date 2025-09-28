https://sarabic.ae/20250928/بطل-مصري-يحطم-رقما-قياسيا-بسحب-سفينة-وزنها-700-طن-بأسنانه-1105363997.html
بطل مصري يحطم رقما قياسيا بسحب سفينة وزنها 700 طن بأسنانه
بطل مصري يحطم رقما قياسيا بسحب سفينة وزنها 700 طن بأسنانه
سبوتنيك عربي
سحب البطل المصري أشرف كابونجا، المعروف باسم أشرف محروس، سفينة وزنها 700 طن لمسافة 15 مترًا بأسنانه، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T08:58+0000
2025-09-28T08:58+0000
2025-09-28T08:58+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/19/1046097403_0:140:1920:1220_1920x0_80_0_0_7eb4f2dcb4d53ea60d5560d548d61a03.jpg
وقالت وسائل إعلام محلية: "حقق أشرف كابونجا، الملقب بـ"أقوى رجل في العالم"، إنجازاً استثنائياً يتمثل في سحب سفينة سياحية وزنها 700 طن لمسافة 15 متراً بأسنانه".هذا الإنجاز تحقق يوم السبت على رصيفٍ بالغردقة، بحضورِ عددٍ كبيرٍ من السياح. وأكدت وسائل الإعلام أن كابونجا تجاوزَ الرقمَ القياسيَّ السابقَ الذي حققه الأوكرانيُّ أوليه سكافيش، الذي سحبَ سفينةً وزنها 614 طنًّا عام 2018.وخلال فعالية أقيمت على شاطئ الغردقة المصرية في البحر الأحمر قام محروس بسحب سفينة لمسافة 15 متراهذا ليس الإنجاز الأول للرياضي المصري. ففي السابق، جرّ قطارًا وزنه 279 طنًا لمسافة 10 أمتار باستخدام أسنانه فقط. كما دأب كابونجا على تحريك السيارات مرارًا وتكرارًا باستخدام تقنيات مماثلة.وبعد نجاحه في سحب السفينة يأمل محروس، البالغ من العمر 44 عاما، والمولود في مدينة الإسماعيلية الساحلية، في الحصول على اعتراف جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.بالفيديو والصور... كابونجا المصري يحمل مراسل "سبوتنيك" على أكتافه ويسحب سيارة محملة بـ50 فردا
https://sarabic.ae/20250924/نادي-كرة-قدم-إسباني-يتعاقد-مع-دونالد-ترامب-1105217406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/19/1046097403_54:0:1866:1359_1920x0_80_0_0_d0bcc58993a9967c96e96ad6b258d0fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
بطل مصري يحطم رقما قياسيا بسحب سفينة وزنها 700 طن بأسنانه
سحب البطل المصري أشرف كابونجا، المعروف باسم أشرف محروس، سفينة وزنها 700 طن لمسافة 15 مترًا بأسنانه، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.
وقالت وسائل إعلام محلية: "حقق أشرف كابونجا، الملقب بـ"أقوى رجل في العالم"، إنجازاً استثنائياً يتمثل في سحب سفينة سياحية وزنها 700 طن لمسافة 15 متراً بأسنانه".
هذا الإنجاز تحقق يوم السبت على رصيفٍ بالغردقة، بحضورِ عددٍ كبيرٍ من السياح. وأكدت وسائل الإعلام أن كابونجا تجاوزَ الرقمَ القياسيَّ السابقَ الذي حققه الأوكرانيُّ أوليه سكافيش، الذي سحبَ سفينةً وزنها 614 طنًّا عام 2018.
وخلال فعالية أقيمت على شاطئ الغردقة المصرية في البحر الأحمر قام محروس بسحب سفينة لمسافة 15 مترا
هذا ليس الإنجاز الأول للرياضي المصري. ففي السابق، جرّ قطارًا وزنه 279 طنًا لمسافة 10 أمتار باستخدام أسنانه فقط. كما دأب كابونجا على تحريك السيارات مرارًا وتكرارًا باستخدام تقنيات مماثلة.
وبعد نجاحه في سحب السفينة يأمل محروس، البالغ من العمر 44 عاما، والمولود في مدينة الإسماعيلية الساحلية، في الحصول على اعتراف جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.