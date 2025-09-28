عربي
القوات الروسية تضرب المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية- عاجل
سحب البطل المصري أشرف كابونجا، المعروف باسم أشرف محروس، سفينة وزنها 700 طن لمسافة 15 مترًا بأسنانه، محققًا بذلك رقمًا قياسيا عالميًا جديدًا.
وقالت وسائل إعلام محلية: "حقق أشرف كابونجا، الملقب بـ"أقوى رجل في العالم"، إنجازاً استثنائياً يتمثل في سحب سفينة سياحية وزنها 700 طن لمسافة 15 متراً بأسنانه".هذا الإنجاز تحقق يوم السبت على رصيفٍ بالغردقة، بحضورِ عددٍ كبيرٍ من السياح. وأكدت وسائل الإعلام أن كابونجا تجاوزَ الرقمَ القياسيَّ السابقَ الذي حققه الأوكرانيُّ أوليه سكافيش، الذي سحبَ ​​سفينةً وزنها 614 طنًّا عام 2018.وخلال فعالية أقيمت على شاطئ الغردقة المصرية في البحر الأحمر قام محروس بسحب سفينة لمسافة 15 متراهذا ليس الإنجاز الأول للرياضي المصري. ففي السابق، جرّ قطارًا وزنه 279 طنًا لمسافة 10 أمتار باستخدام أسنانه فقط. كما دأب كابونجا على تحريك السيارات مرارًا وتكرارًا باستخدام تقنيات مماثلة.وبعد نجاحه في سحب السفينة يأمل محروس، البالغ من العمر 44 عاما، والمولود في مدينة الإسماعيلية الساحلية، في الحصول على اعتراف جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.بالفيديو والصور... كابونجا المصري يحمل مراسل "سبوتنيك" على أكتافه ويسحب سيارة محملة بـ50 فردا
بطل مصري يحطم رقما قياسيا بسحب سفينة وزنها 700 طن بأسنانه

08:58 GMT 28.09.2025
سحب البطل المصري أشرف كابونجا، المعروف باسم أشرف محروس، سفينة وزنها 700 طن لمسافة 15 مترًا بأسنانه، محققًا بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا.
وقالت وسائل إعلام محلية: "حقق أشرف كابونجا، الملقب بـ"أقوى رجل في العالم"، إنجازاً استثنائياً يتمثل في سحب سفينة سياحية وزنها 700 طن لمسافة 15 متراً بأسنانه".
هذا الإنجاز تحقق يوم السبت على رصيفٍ بالغردقة، بحضورِ عددٍ كبيرٍ من السياح. وأكدت وسائل الإعلام أن كابونجا تجاوزَ الرقمَ القياسيَّ السابقَ الذي حققه الأوكرانيُّ أوليه سكافيش، الذي سحبَ ​​سفينةً وزنها 614 طنًّا عام 2018.
وخلال فعالية أقيمت على شاطئ الغردقة المصرية في البحر الأحمر قام محروس بسحب سفينة لمسافة 15 مترا
هذا ليس الإنجاز الأول للرياضي المصري. ففي السابق، جرّ قطارًا وزنه 279 طنًا لمسافة 10 أمتار باستخدام أسنانه فقط. كما دأب كابونجا على تحريك السيارات مرارًا وتكرارًا باستخدام تقنيات مماثلة.
وبعد نجاحه في سحب السفينة يأمل محروس، البالغ من العمر 44 عاما، والمولود في مدينة الإسماعيلية الساحلية، في الحصول على اعتراف جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
بالفيديو والصور... كابونجا المصري يحمل مراسل "سبوتنيك" على أكتافه ويسحب سيارة محملة بـ50 فردا
