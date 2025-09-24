https://sarabic.ae/20250924/نادي-كرة-قدم-إسباني-يتعاقد-مع-دونالد-ترامب-1105217406.html
سبوتنيك عربي
أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني، عن ضم لاعب ناشئ يُدعى دونالد ترامب، إلى صفوف فريق البراعم، في خطوة أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
ويبلغ الطفل من العمر 8 سنوات، وقد لفت أنظار كشافي النادي أثناء مشاركته مع فريق "سيوتات دي بالما" في جزر البليار، وفقا لوسائل إعلام غربية.وتُعد أكاديمية ريال مايوركا واحدة من أبرز الأكاديميات في إسبانيا، وقد خرجت نجومًا مثل ماركو أسينسيو، الذي لعب لأندية ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ويلعب حاليًا في فنربخشة التركي، إضافة إلى المدافع المغربي شادي رياض، الذي تنقّل بين برشلونة وريال بيتيس، ويُدافع الآن عن ألوان كريستال بالاس الإنجليزي، والحارس فيليب يورغينسن، المنضم حديثًا إلى نادي تشيلسي.
ورغم أن اسمه الكامل يطابق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن لا صلة بينهما، ما عدا المصادفة التي أثارت بعض الجدل والتساؤلات في الأوساط الكروية المحلية.
وُلد دونالد الصغير في أغسطس/آب 2017 في مستشفى "سون سباسيس" بمدينة بالما الإسبانية، لأبوين نيجيريين ويُتوقع أن يشق طريقه في أكاديمية النادي، التي سبق أن خرّجت أسماء لامعة في عالم كرة القدم.
وتُعد أكاديمية ريال مايوركا واحدة من أبرز الأكاديميات في إسبانيا
، وقد خرجت نجومًا مثل ماركو أسينسيو، الذي لعب لأندية ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وأستون فيلا ويلعب حاليًا في فنربخشة التركي، إضافة إلى المدافع المغربي شادي رياض، الذي تنقّل بين برشلونة وريال بيتيس، ويُدافع الآن عن ألوان كريستال بالاس الإنجليزي، والحارس فيليب يورغينسن، المنضم حديثًا إلى نادي تشيلسي.