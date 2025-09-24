https://sarabic.ae/20250924/الفيفا-يدرس-توسيع-شريحة-المشاركين-في-كأس-العالم-2030-1105212130.html
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترحًا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا، علمًا بأن البطولة ستقام في المغرب
وعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أمس الثلاثاء، اجتماعًا في نيويورك بالولايات المتحدة، ضم رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، أليخاندرو دومينيغيز، إلى جانب رئيس باراغواي سانتياغو بينيا، ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي، ورؤساء اتحادات الأرجنتين وأوروغواي، لمناقشة المقترح.وكان "فيفا"، قد أعلن سابقًا إقامة ثلاث مباريات افتتاحية احتفالية في أوروغواي، الأرجنتين، وباراغواي، بواقع مباراة واحدة في كل دولة، وذلك احتفاءً بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من كأس العالم التي استضافتها أوروغواي عام 1930.يذكر أن "فيفا" يستعد أيضا لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالمالمغرب يستحدث لجانا قضائية داخل الملاعب لمتابعة الجماهير في مونديال 2030
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترحًا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا، علمًا بأن البطولة ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية.
وعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أمس الثلاثاء، اجتماعًا في نيويورك بالولايات المتحدة، ضم رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، أليخاندرو دومينيغيز، إلى جانب رئيس باراغواي سانتياغو بينيا، ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي، ورؤساء اتحادات الأرجنتين وأوروغواي، لمناقشة المقترح.
ووفقا لوسائل إعلام أرجنتينية، فإن إنفانتينو يدعم فكرة رفع عدد المشاركين إلى 64 منتخبًا، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة عدد المباريات في البطولة ليصل إلى 128 مباراة، مقارنة بـ64 مباراة في النسخ السابقة من 1998 حتى 2022.
وكان "فيفا"، قد أعلن سابقًا إقامة ثلاث مباريات افتتاحية احتفالية
في أوروغواي، الأرجنتين، وباراغواي، بواقع مباراة واحدة في كل دولة، وذلك احتفاءً بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من كأس العالم التي استضافتها أوروغواي عام 1930.
وتقام بطولة كأس العالم 2030 في ست مدن موزعة على ثلاث قارات، حيث تحتضن المغرب، وإسبانيا والبرتغال معظم منافسات البطولة.
يذكر أن "فيفا" يستعد أيضا لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026
، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.