"الفيفا" يدرس توسيع شريحة المشاركين في كأس العالم 2030

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250924/الفيفا-يدرس-توسيع-شريحة-المشاركين-في-كأس-العالم-2030-1105212130.html
"الفيفا" يدرس توسيع شريحة المشاركين في كأس العالم 2030
"الفيفا" يدرس توسيع شريحة المشاركين في كأس العالم 2030
سبوتنيك عربي
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترحًا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا، علمًا بأن البطولة ستقام في المغرب... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T14:42+0000
2025-09-24T14:42+0000
قرعة كأس العالم
مجتمع
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101574/04/1015740452_0:272:5031:3102_1920x0_80_0_0_ed9b5860ed0b607cdb1d4726577196f2.jpg
وعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أمس الثلاثاء، اجتماعًا في نيويورك بالولايات المتحدة، ضم رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، أليخاندرو دومينيغيز، إلى جانب رئيس باراغواي سانتياغو بينيا، ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي، ورؤساء اتحادات الأرجنتين وأوروغواي، لمناقشة المقترح.وكان "فيفا"، قد أعلن سابقًا إقامة ثلاث مباريات افتتاحية احتفالية في أوروغواي، الأرجنتين، وباراغواي، بواقع مباراة واحدة في كل دولة، وذلك احتفاءً بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من كأس العالم التي استضافتها أوروغواي عام 1930.يذكر أن "فيفا" يستعد أيضا لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالمالمغرب يستحدث لجانا قضائية داخل الملاعب لمتابعة الجماهير في مونديال 2030
https://sarabic.ae/20250509/فيفا-يصدر-قرارا-تاريخيا-بشأن-كأس-العالم-للسيدات-1100364244.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101574/04/1015740452_268:0:4764:3372_1920x0_80_0_0_00d357d11f203dd051da8acd8843999a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قرعة كأس العالم, رياضة
قرعة كأس العالم, رياضة

"الفيفا" يدرس توسيع شريحة المشاركين في كأس العالم 2030

14:42 GMT 24.09.2025
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIالفيفا
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبر
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقترحًا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبًا، علمًا بأن البطولة ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية.
وعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، أمس الثلاثاء، اجتماعًا في نيويورك بالولايات المتحدة، ضم رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، أليخاندرو دومينيغيز، إلى جانب رئيس باراغواي سانتياغو بينيا، ورئيس أوروغواي ياماندو أورسي، ورؤساء اتحادات الأرجنتين وأوروغواي، لمناقشة المقترح.
ووفقا لوسائل إعلام أرجنتينية، فإن إنفانتينو يدعم فكرة رفع عدد المشاركين إلى 64 منتخبًا، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفة عدد المباريات في البطولة ليصل إلى 128 مباراة، مقارنة بـ64 مباراة في النسخ السابقة من 1998 حتى 2022.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
مجتمع
"فيفا" يصدر قرارا تاريخيا بشأن كأس العالم للسيدات
9 مايو, 19:38 GMT
وكان "فيفا"، قد أعلن سابقًا إقامة ثلاث مباريات افتتاحية احتفالية في أوروغواي، الأرجنتين، وباراغواي، بواقع مباراة واحدة في كل دولة، وذلك احتفاءً بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من كأس العالم التي استضافتها أوروغواي عام 1930.

وتقام بطولة كأس العالم 2030 في ست مدن موزعة على ثلاث قارات، حيث تحتضن المغرب، وإسبانيا والبرتغال معظم منافسات البطولة.

يذكر أن "فيفا" يستعد أيضا لإجراء مراسم قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.
مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم
المغرب يستحدث لجانا قضائية داخل الملاعب لمتابعة الجماهير في مونديال 2030
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала