رسميا...تونس ثالث العرب المتأهلين إلى مونديال 2026..فيديو
08.09.2025

حجز المنتخب التونسي مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليصبح ثالث منتخب عربي يبلغ النهائيات بعد المغرب...
وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت مساء الإثنين.ورغم السيطرة الواضحة لغينيا الاستوائية على مجريات اللقاء، استغل فراس شواط، خطأ دفاعيًا في الثواني الأخيرة، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى، قبل أن يمررها إلى محمد علي بن رمضان، الذي أسكنها الشباك، معلنًا هدف التأهل.وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات.ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.
حجز المنتخب التونسي مقعده رسميًا في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليصبح ثالث منتخب عربي يبلغ النهائيات بعد المغرب والأردن.
وجاء التأهل التونسي عقب فوز مثير حققه "نسور قرطاج" على منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، في اللحظات الأخيرة من مباراة صعبة جرت مساء الإثنين.
ورغم السيطرة الواضحة لغينيا الاستوائية على مجريات اللقاء، استغل فراس شواط، خطأ دفاعيًا في الثواني الأخيرة، ليخطف الكرة وينفرد بالمرمى، قبل أن يمررها إلى محمد علي بن رمضان، الذي أسكنها الشباك، معلنًا هدف التأهل.
وبهذا الانتصار، عززت تونس صدارتها للمجموعة بفارق 10 نقاط عن ناميبيا، التي تبقّى لها ثلاث مباريات فقط، مما ضمن تأهلها قبل نهاية التصفيات.
ويُعد هذا التأهل هو السابع في تاريخ تونس للمونديال، بعد مشاركاتها السابقة في أعوام: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.