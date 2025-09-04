"الدون" يعيد إحياء قفزته التاريخية بعد 6 أعوام... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250904/الدون-يعيد-إحياء-قفزته-التاريخية-بعد-6-أعوام-صور-1104499228.html
"الدون" يعيد إحياء قفزته التاريخية بعد 6 أعوام... صور
"الدون" يعيد إحياء قفزته التاريخية بعد 6 أعوام... صور
سبوتنيك عربي
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ولاعب النصر السعودي، الملقب بـ"الدون"، تحدي الزمن، مؤكدًا أن العمر مجرد رقم. 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T11:05+0000
2025-09-04T11:05+0000
مجتمع
البرتغال
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg
فقد أذهل الجماهير بأدائه المذهل في تدريبات المنتخب البرتغالي، مساء أمس الأربعاء، حيث نفذ قفزة عالية مميزة لتسديد الكرة برأسية، أعادت إلى الأذهان قفزته الأسطورية مع يوفنتوس عام 2019. وانضم رونالدو إلى معسكر المنتخب البرتغالي استعدادا لخوض مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يوجد المنتخب في المجموعة السادسة إلى جانب أرمينيا والمجر وأيرلندا. ومن المقرر أن يواجه البرتغال منتخب أرمينيا، يوم السبت 6 سبتمبر/أيلول، قبل ملاقاة المجر يوم 9 سبتمبر.وكان رونالدو قد أعرب عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا رسميا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في أعقاب الحفل الختامي للبطولة الذي أقيم، نهاية الشهر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.وأعلن خلال الحفل عن اختيار رونالدو، الملقب بـ"الدون"، سفيرا للبطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية التي تشهد نموا متسارعا على المستوى العالمي، وفقا لمواقع إخبارية رياضية.وكان النجم البرتغالي حاضرا في الصف الأول إلى جانب ولي العهد، حيث شارك في تتويج الفائزين بتسليم كأس البطولة التي انطلقت فعالياتها في السابع من يوليو/تموز الماضي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون نحو 200 دولة.وفي أول تعليق له عقب الحفل، نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورا من الحدث، مرفقة بتصريح جاء فيه: "يشرفني أن أكون سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، هذا الحدث لم يقتصر على فوز فريق فالكونز، بل كان احتفاء بالشغف والتفاني والوحدة الحقيقية".وأضاف: "أتقدم بالشكر لجميع الفرق والمنظمين والجماهير العزيزة على صنع لحظة استثنائية لا تنسى. معا، أبرزنا للعالم القوة الحقيقية للرياضة والمنافسة".
https://sarabic.ae/20250815/رونالدو-يتلقى-ناقة-هدية-من-إعلامي-سعودي-بمناسبة-زواجه-فيديو-1103782254.html
https://sarabic.ae/20250717/رونالدو-يفوز-بجائزتي-لاعب-الموسم-وأفضل-هدف-بتصويت-الجمهور-1102769642.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_192:0:1724:1149_1920x0_80_0_0_48ebb9fa1fabbe4ca4c42b5eee58163c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البرتغال, رياضة, منوعات
البرتغال, رياضة, منوعات

"الدون" يعيد إحياء قفزته التاريخية بعد 6 أعوام... صور

11:05 GMT 04.09.2025
© AP Photo / Strنجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ولاعب النصر السعودي، الملقب بـ"الدون"، تحدي الزمن، مؤكدًا أن العمر مجرد رقم.
فقد أذهل الجماهير بأدائه المذهل في تدريبات المنتخب البرتغالي، مساء أمس الأربعاء، حيث نفذ قفزة عالية مميزة لتسديد الكرة برأسية، أعادت إلى الأذهان قفزته الأسطورية مع يوفنتوس عام 2019.

وانتشرت صورة القفزة التي التقطت خلال التدريبات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتذكّر الجماهير بلحظة تاريخية في مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا بالدوري الإيطالي، عندما ارتقى رونالدو مسافة 2.56 متر ليسجل هدفا مذهلا برأسية لا تنسى.

وانضم رونالدو إلى معسكر المنتخب البرتغالي استعدادا لخوض مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يوجد المنتخب في المجموعة السادسة إلى جانب أرمينيا والمجر وأيرلندا.
ومن المقرر أن يواجه البرتغال منتخب أرمينيا، يوم السبت 6 سبتمبر/أيلول، قبل ملاقاة المجر يوم 9 سبتمبر.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
رونالدو يتلقى "ناقة" هدية من إعلامي سعودي بمناسبة زواجه... فيديو
15 أغسطس, 19:44 GMT
وكان رونالدو قد أعرب عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا رسميا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في أعقاب الحفل الختامي للبطولة الذي أقيم، نهاية الشهر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
وأعلن خلال الحفل عن اختيار رونالدو، الملقب بـ"الدون"، سفيرا للبطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية التي تشهد نموا متسارعا على المستوى العالمي، وفقا لمواقع إخبارية رياضية.
وكان النجم البرتغالي حاضرا في الصف الأول إلى جانب ولي العهد، حيث شارك في تتويج الفائزين بتسليم كأس البطولة التي انطلقت فعالياتها في السابع من يوليو/تموز الماضي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون نحو 200 دولة.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
مجتمع
رونالدو يفوز بجائزتي "لاعب الموسم" و"أفضل هدف" بتصويت الجمهور
17 يوليو, 15:04 GMT
وفي أول تعليق له عقب الحفل، نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورا من الحدث، مرفقة بتصريح جاء فيه: "يشرفني أن أكون سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية،
هذا الحدث لم يقتصر على فوز فريق فالكونز، بل كان احتفاء بالشغف والتفاني والوحدة الحقيقية".
وأضاف: "أتقدم بالشكر لجميع الفرق والمنظمين والجماهير العزيزة على صنع لحظة استثنائية لا تنسى. معا، أبرزنا للعالم القوة الحقيقية للرياضة والمنافسة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала