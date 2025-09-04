https://sarabic.ae/20250904/الدون-يعيد-إحياء-قفزته-التاريخية-بعد-6-أعوام-صور-1104499228.html

"الدون" يعيد إحياء قفزته التاريخية بعد 6 أعوام... صور

"الدون" يعيد إحياء قفزته التاريخية بعد 6 أعوام... صور

سبوتنيك عربي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ولاعب النصر السعودي، الملقب بـ"الدون"، تحدي الزمن، مؤكدًا أن العمر مجرد رقم. 04.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-04T11:05+0000

2025-09-04T11:05+0000

2025-09-04T11:05+0000

مجتمع

البرتغال

رياضة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1d/1101106315_0:117:1724:1087_1920x0_80_0_0_bb8594a8cfb6ef5b142096f1a23b39e1.jpg

فقد أذهل الجماهير بأدائه المذهل في تدريبات المنتخب البرتغالي، مساء أمس الأربعاء، حيث نفذ قفزة عالية مميزة لتسديد الكرة برأسية، أعادت إلى الأذهان قفزته الأسطورية مع يوفنتوس عام 2019. وانضم رونالدو إلى معسكر المنتخب البرتغالي استعدادا لخوض مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يوجد المنتخب في المجموعة السادسة إلى جانب أرمينيا والمجر وأيرلندا. ومن المقرر أن يواجه البرتغال منتخب أرمينيا، يوم السبت 6 سبتمبر/أيلول، قبل ملاقاة المجر يوم 9 سبتمبر.وكان رونالدو قد أعرب عن فخره واعتزازه بتعيينه سفيرا رسميا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في أعقاب الحفل الختامي للبطولة الذي أقيم، نهاية الشهر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.وأعلن خلال الحفل عن اختيار رونالدو، الملقب بـ"الدون"، سفيرا للبطولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط بين الرياضة التقليدية والرياضات الإلكترونية التي تشهد نموا متسارعا على المستوى العالمي، وفقا لمواقع إخبارية رياضية.وكان النجم البرتغالي حاضرا في الصف الأول إلى جانب ولي العهد، حيث شارك في تتويج الفائزين بتسليم كأس البطولة التي انطلقت فعالياتها في السابع من يوليو/تموز الماضي، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف يمثلون نحو 200 دولة.وفي أول تعليق له عقب الحفل، نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، صورا من الحدث، مرفقة بتصريح جاء فيه: "يشرفني أن أكون سفيرا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، هذا الحدث لم يقتصر على فوز فريق فالكونز، بل كان احتفاء بالشغف والتفاني والوحدة الحقيقية".وأضاف: "أتقدم بالشكر لجميع الفرق والمنظمين والجماهير العزيزة على صنع لحظة استثنائية لا تنسى. معا، أبرزنا للعالم القوة الحقيقية للرياضة والمنافسة".

https://sarabic.ae/20250815/رونالدو-يتلقى-ناقة-هدية-من-إعلامي-سعودي-بمناسبة-زواجه-فيديو-1103782254.html

https://sarabic.ae/20250717/رونالدو-يفوز-بجائزتي-لاعب-الموسم-وأفضل-هدف-بتصويت-الجمهور-1102769642.html

البرتغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البرتغال, رياضة, منوعات