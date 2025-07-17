https://sarabic.ae/20250717/رونالدو-يفوز-بجائزتي-لاعب-الموسم-وأفضل-هدف-بتصويت-الجمهور-1102769642.html
رونالدو يفوز بجائزتي "لاعب الموسم" و"أفضل هدف" بتصويت الجمهور
رونالدو يفوز بجائزتي "لاعب الموسم" و"أفضل هدف" بتصويت الجمهور
سبوتنيك عربي
توج نجم كرة القدم البرتغالي وقائد فريق "النصر" السعودي، كريستيانو رونالدو، بجائزتي "لاعب الموسم" و"أفضل هدف" في الدوري السعودي للمحترفين عن موسم 2024 - 2025،... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T15:04+0000
2025-07-17T15:04+0000
2025-07-17T15:04+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
أخبار كرة القدم
رياضة
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ونال رونالدو جائزة لاعب الموسم بعد حصوله على لقب "رجل المباراة" في 15 مناسبة، وهو أعلى رقم في الموسم المكوّن من 34 جولة.كما اختارت الجماهير هدفه الثاني في مرمى الرياض خلال الجولة الـ27، الذي أسهم في فوز النصر 2-1، كأفضل هدف في الموسم بنسبة تصويت بلغت 19%.ومنذ انضمامه إلى "النصر" في يناير/ كانون الثاني 2023، سجل رونالدو 93 هدفا، وتُوّج بلقب هداف الدوري لموسمين متتاليين، إضافة إلى تتويجه بالبطولة العربية، وتم تمديد عقده حتى عام 2027.وفاز الفرنسي، نغولو كانتي، بجائزة "مهارة الموسم" عن مراوغته المميزة تحت الضغط في مباراة الاتحاد أمام الخليج في الجولة الخامسة، والتي قادت إلى هدف ثالث رائع لفريقه.أما جائزة "أفضل تصد في الموسم"، فذهبت للحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، لتصديه لتسديدة خطيرة من مالكوم، لاعب الهلال، في كلاسيكو الجولة 21.
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار كرة القدم, رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, أخبار كرة القدم, رياضة
رونالدو يفوز بجائزتي "لاعب الموسم" و"أفضل هدف" بتصويت الجمهور
توج نجم كرة القدم البرتغالي وقائد فريق "النصر" السعودي، كريستيانو رونالدو، بجائزتي "لاعب الموسم" و"أفضل هدف" في الدوري السعودي للمحترفين عن موسم 2024 - 2025، وذلك بناء على تصويت الجماهير.
ونال رونالدو جائزة لاعب الموسم بعد حصوله على لقب "رجل المباراة" في 15 مناسبة، وهو أعلى رقم في الموسم المكوّن من 34 جولة.
كما اختارت الجماهير هدفه الثاني في مرمى الرياض خلال الجولة الـ27، الذي أسهم في فوز النصر 2-1، كأفضل هدف في الموسم بنسبة تصويت بلغت 19%.
ومنذ انضمامه إلى "النصر" في يناير/ كانون الثاني 2023، سجل رونالدو 93 هدفا، وتُوّج بلقب هداف الدوري لموسمين متتاليين، إضافة إلى تتويجه بالبطولة العربية، وتم تمديد عقده حتى عام 2027.
وفاز الفرنسي، نغولو كانتي، بجائزة "مهارة الموسم" عن مراوغته المميزة تحت الضغط في مباراة الاتحاد أمام الخليج في الجولة الخامسة، والتي قادت إلى هدف ثالث رائع لفريقه.
أما جائزة "أفضل تصد في الموسم"، فذهبت للحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، لتصديه لتسديدة خطيرة من مالكوم، لاعب الهلال، في كلاسيكو الجولة 21.