رونالدو يتلقى "ناقة" هدية من إعلامي سعودي بمناسبة زواجه... فيديو
19:44 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 19:56 GMT 15.08.2025)
© AP Photo / Paul Whiteنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وجورجينا رويدريغز
© AP Photo / Paul White
أهدى الإعلامي السعودي، إبراهيم الفريان، ناقة لنجم نادي "النصر" السعودي، نجم الكرة العالمي، كريستيانو رونالدو، احتفالا بزواجه من جورجينا رودريغز.
وأعلن الفريان عبر منصة "إكس"، أن الهدية ستكون بانتظاره في العاصمة السعودية الرياض.
وكانت جورجينا رودريغز أعلنت مؤخرا خطوبتها رسميا من كريستيانو رونالدو، بعد علاقة استمرت نحو 10 سنوات، إذ قدم لها خاتما ألماسيا ضخما، يعد من أكبر خواتم الخطوبة في المناسبات المماثلة.
صديقي العزيز @Cristiano .. هذه هديتي لك بمناسبة زواجك .. لقد اسعدنا جميعا الخبر ايها العظيم .. هديتك ستكون في الرياض عند عودتك .. تهانينا لك ولجورجينا 😍🇸🇦🇵🇹🇦🇷— الدكتور ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) August 15, 2025
My dear friend, this is my gift to you on the occasion of your marriage. We were all very happy with the news, my dear.… pic.twitter.com/wrCg0ao01A
ويعود ارتباط رونالدو وجورجينا إلى عام 2016، حين التقيا في مدريد أثناء لعبه لصالح نادي "ريال مدريد".