روسيا تفوزعلى قطر برباعية ...فيديو

حقق المنتخب الروسي لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره القطري بنتيجة 4-1 في مباراة ودية أقيمت في مدينة الريان. 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وسجل أهداف روسيا كل من ألكسندر جولوفين في الدقيقة 33، وماتفي كيسلياك في الدقيقة 35، وإيفان سيرجيف في الدقيقة 45، وأليكسي ميرانشوك في الدقيقة 69. بينما جاء هدف قطر الوحيد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 62.وكان هذا اللقاء هو الخامس بين المنتخبين؛ حيث فاز الروس مرتين (5-2 في 1996 و4-1 في 2025)، بينما فاز القطريون مرة واحدة (2-1 في 2016)، وانتهت مواجهتان بالتعادل (1-1 في 2011 و2023). ويحتل المنتخب الروسي حاليًا المركز 35 في تصنيف الفيفا، مقابل المركز 53 لمنتخب قطر، الذي توج بكأس آسيا في نسختي 2019 و2023.وخاض المنتخب الروسي ست مباريات في عام 2025 حتى الآن، فاز في أربع منها (ضد غرينادا، زامبيا، بيلاروسيا، وقطر)، وتعادل في اثنتين (أمام نيجيريا والأردن). ومن المقرر أن يلتقي مع إيران في فولغوغراد يوم 10 أكتوبر، ثم مع بوليفيا في موسكو يوم 14 من الشهر ذاته.ويواصل منتخب فاليري كاربين سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 20 مباراة، تعود آخر هزيمة له إلى نوفمبر 2021 أمام كرواتيا (0-1) ضمن تصفيات كأس العالم.

