روسيا تفوزعلى قطر برباعية ...فيديو
حقق المنتخب الروسي لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره القطري بنتيجة 4-1 في مباراة ودية أقيمت في مدينة الريان.
وسجل أهداف روسيا كل من ألكسندر جولوفين في الدقيقة 33، وماتفي كيسلياك في الدقيقة 35، وإيفان سيرجيف في الدقيقة 45، وأليكسي ميرانشوك في الدقيقة 69. بينما جاء هدف قطر الوحيد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 62.
وشهدت المباراة عودة جولوفين إلى تشكيلة روسيا للمرة الأولى منذ مارس 2024، حيث ارتدى شارة القيادة. أما كيسلياك، لاعب وسط سسكا موسكو، فسجل أول أهدافه الدولية في هذه المواجهة. كما سجلت المباراة الظهور الدولي الأول للمدافع ماتفي لوكين، الذي دخل بديلاً لإيغور ديفييف في الدقيقة 64.
🚨 منتخب روسيا يقسو على قطر برباعية في الودية!— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) September 7, 2025
روسيا 4-1 قطر
وكان هذا اللقاء هو الخامس بين المنتخبين؛ حيث فاز الروس مرتين (5-2 في 1996 و4-1 في 2025)، بينما فاز القطريون مرة واحدة (2-1 في 2016)، وانتهت مواجهتان بالتعادل (1-1 في 2011 و2023).
ويحتل المنتخب الروسي حاليًا المركز 35 في تصنيف الفيفا، مقابل المركز 53 لمنتخب قطر، الذي توج بكأس آسيا في نسختي 2019 و2023.
منتخب روسيا يتقدم 1 - 0 على منتخب قطر وديا#الديربي— الديربي / ALDERBY (@ALDERBYSHOW) September 7, 2025
وخاض المنتخب الروسي ست مباريات في عام 2025 حتى الآن، فاز في أربع منها (ضد غرينادا، زامبيا، بيلاروسيا، وقطر)، وتعادل في اثنتين (أمام نيجيريا والأردن). ومن المقرر أن يلتقي مع إيران في فولغوغراد يوم 10 أكتوبر، ثم مع بوليفيا في موسكو يوم 14 من الشهر ذاته.
ويواصل منتخب فاليري كاربين سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 20 مباراة، تعود آخر هزيمة له إلى نوفمبر 2021 أمام كرواتيا (0-1) ضمن تصفيات كأس العالم.