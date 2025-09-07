روسيا تفوزعلى قطر برباعية ...فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
حقق المنتخب الروسي لكرة القدم فوزًا كبيرًا على نظيره القطري بنتيجة 4-1 في مباراة ودية أقيمت في مدينة الريان.
وسجل أهداف روسيا كل من ألكسندر جولوفين في الدقيقة 33، وماتفي كيسلياك في الدقيقة 35، وإيفان سيرجيف في الدقيقة 45، وأليكسي ميرانشوك في الدقيقة 69. بينما جاء هدف قطر الوحيد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 62.
وشهدت المباراة عودة جولوفين إلى تشكيلة روسيا للمرة الأولى منذ مارس 2024، حيث ارتدى شارة القيادة. أما كيسلياك، لاعب وسط سسكا موسكو، فسجل أول أهدافه الدولية في هذه المواجهة. كما سجلت المباراة الظهور الدولي الأول للمدافع ماتفي لوكين، الذي دخل بديلاً لإيغور ديفييف في الدقيقة 64.
وكان هذا اللقاء هو الخامس بين المنتخبين؛ حيث فاز الروس مرتين (5-2 في 1996 و4-1 في 2025)، بينما فاز القطريون مرة واحدة (2-1 في 2016)، وانتهت مواجهتان بالتعادل (1-1 في 2011 و2023).
ويحتل المنتخب الروسي حاليًا المركز 35 في تصنيف الفيفا، مقابل المركز 53 لمنتخب قطر، الذي توج بكأس آسيا في نسختي 2019 و2023.
وخاض المنتخب الروسي ست مباريات في عام 2025 حتى الآن، فاز في أربع منها (ضد غرينادا، زامبيا، بيلاروسيا، وقطر)، وتعادل في اثنتين (أمام نيجيريا والأردن). ومن المقرر أن يلتقي مع إيران في فولغوغراد يوم 10 أكتوبر، ثم مع بوليفيا في موسكو يوم 14 من الشهر ذاته.
ويواصل منتخب فاليري كاربين سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر 20 مباراة، تعود آخر هزيمة له إلى نوفمبر 2021 أمام كرواتيا (0-1) ضمن تصفيات كأس العالم.
