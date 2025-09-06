مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم
مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم
جاءت تصريحات غاتوزو، اليوم السبت، عقب فوز "الأتزوري" على إستونيا بخماسية نظيفة، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أهنئ الفريق على أدائه الرائع وروحه العالية. الآن، يجب أن نركز على التعافي استعدادا لمواجهة إسرائيل يوم الاثنين، وهي مباراة مختلفة تماما عن لقاء إستونيا."، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".وأضاف المدرب الذي تولى قيادة إيطاليا خلفا للوتشيانو سباليتي: "هدفنا مواصلة المشوار نحو التأهل. لا يكفي امتلاك لاعبين مميزين، بل يجب أن نتحلى بالوحدة والعزيمة لتحمل التحديات معا".ويستعد المنتخب الإيطالي لملاقاة نظيره الإسرائيلي، يوم الاثنين، على ملعب "ناغيردي" في المجر، ضمن الجولة السادسة من المجموعة التاسعة. وتحتل إيطاليا المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فيما تملك إسرائيل 9 نقاط من 4 مباريات، لتحتل وصافة المجموعة.وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، قد كشف، مطلع هذا الشهر، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب الزامبي.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم

أعرب جينارو غاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن أسفه لمواجهة منتخب إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026، مجددًا تعاطفه مع معاناة المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة.
جاءت تصريحات غاتوزو، اليوم السبت، عقب فوز "الأتزوري" على إستونيا بخماسية نظيفة، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أهنئ الفريق على أدائه الرائع وروحه العالية. الآن، يجب أن نركز على التعافي استعدادا لمواجهة إسرائيل يوم الاثنين، وهي مباراة مختلفة تماما عن لقاء إستونيا."، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

وأضاف المدرب الذي تولى قيادة إيطاليا خلفا للوتشيانو سباليتي: "هدفنا مواصلة المشوار نحو التأهل. لا يكفي امتلاك لاعبين مميزين، بل يجب أن نتحلى بالوحدة والعزيمة لتحمل التحديات معا".

وعن مواجهة إسرائيل، علق غاتوزو بأسف: "يؤلمني معرفة ما يعانيه المدنيون بسبب الصراع. أنا رجل سلام، وأتمنى أن يعم السلام في العالم، لكن للأسف، إسرائيل في مجموعتنا وعلينا خوض المباراة".

ويستعد المنتخب الإيطالي لملاقاة نظيره الإسرائيلي، يوم الاثنين، على ملعب "ناغيردي" في المجر، ضمن الجولة السادسة من المجموعة التاسعة. وتحتل إيطاليا المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فيما تملك إسرائيل 9 نقاط من 4 مباريات، لتحتل وصافة المجموعة.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، قد كشف، مطلع هذا الشهر، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب الزامبي.

وأكد حسن في تصريح خاص لصحيفة "عكاظ"، ردا على الأنباء المتداولة حول موقفه من المباراة الودية، قائلا: "نعم، بالطبع. الأمر صحيح"، في إشارة إلى أن قراره جاء بسبب هوية المدرب الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
