مدرب إيطاليا يعبر عن أسفه لمواجهة إسرائيل في تصفيات كأس العالم
© AP Photoوضع الخدمات الصحية في غزة وتأثيرها على الأطفال
© AP Photo
تابعنا عبر
أعرب جينارو غاتوزو، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن أسفه لمواجهة منتخب إسرائيل في تصفيات كأس العالم 2026، مجددًا تعاطفه مع معاناة المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة.
جاءت تصريحات غاتوزو، اليوم السبت، عقب فوز "الأتزوري" على إستونيا بخماسية نظيفة، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أهنئ الفريق على أدائه الرائع وروحه العالية. الآن، يجب أن نركز على التعافي استعدادا لمواجهة إسرائيل يوم الاثنين، وهي مباراة مختلفة تماما عن لقاء إستونيا."، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".
وأضاف المدرب الذي تولى قيادة إيطاليا خلفا للوتشيانو سباليتي: "هدفنا مواصلة المشوار نحو التأهل. لا يكفي امتلاك لاعبين مميزين، بل يجب أن نتحلى بالوحدة والعزيمة لتحمل التحديات معا".
وأضاف المدرب الذي تولى قيادة إيطاليا خلفا للوتشيانو سباليتي: "هدفنا مواصلة المشوار نحو التأهل. لا يكفي امتلاك لاعبين مميزين، بل يجب أن نتحلى بالوحدة والعزيمة لتحمل التحديات معا".
وعن مواجهة إسرائيل، علق غاتوزو بأسف: "يؤلمني معرفة ما يعانيه المدنيون بسبب الصراع. أنا رجل سلام، وأتمنى أن يعم السلام في العالم، لكن للأسف، إسرائيل في مجموعتنا وعلينا خوض المباراة".
3 سبتمبر, 16:09 GMT
ويستعد المنتخب الإيطالي لملاقاة نظيره الإسرائيلي، يوم الاثنين، على ملعب "ناغيردي" في المجر، ضمن الجولة السادسة من المجموعة التاسعة. وتحتل إيطاليا المركز الثالث برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فيما تملك إسرائيل 9 نقاط من 4 مباريات، لتحتل وصافة المجموعة.
وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، قد كشف، مطلع هذا الشهر، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب الزامبي.
وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، قد كشف، مطلع هذا الشهر، عن رفضه خوض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا، بسبب تولي المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت القيادة الفنية للمنتخب الزامبي.
وأكد حسن في تصريح خاص لصحيفة "عكاظ"، ردا على الأنباء المتداولة حول موقفه من المباراة الودية، قائلا: "نعم، بالطبع. الأمر صحيح"، في إشارة إلى أن قراره جاء بسبب هوية المدرب الإسرائيلي.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.